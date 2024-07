Ora il Milan è furioso, l’Inter piomba sull’obiettivo rossonero

L’Inter piomba su un obiettivo del Milan e tenta la beffa proprio com’è successo con Mehdi Taremi e Marcus Thuram

Il Milan sta portando avanti un calciomercato che divide i tifosi, soprattutto nella lentezza nel chiudere le operazioni. Il club rossonero vuole ottimizzare le spese e infatti ha evitato di acquistare Joshua Zirkzee ritenendo eccessivi i 15 milioni di Kia per le commissioni.

Una scelta di principio, condivisibile o meno, che ha successivamente portato il Milan ad acquistare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Un tira e molla tra il centravanti spagnolo e i Colchoneros che si è concluso con il ritorno in Serie A dopo la doppia esperienza alla Juventus.

Ma i movimenti del Milan non sono finiti qui, soprattutto sul fronte rinnovi. La base di un accordo con Theo Hernandez c’è e dovrebbe concretizzarsi verso la fine del mercato e guadagnare un ingaggio simile a quello di Rafael Leao. Mentre per Davide Calabria il discorso è molto diverso.

Calabria ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e non c’è l’accordo tra il Milan e l’entourage. Il capitano rossonero vorrebbe avvicinarsi, a livello di ingaggio, ai big della squadra, aumentando di parecchio i 2,2 milioni attuali che percepisce. Ed è anche per questo motivo che il Milan valuta altri profili.

L’Inter sfida il Milan per Wan-Bissaka

Nel mirino del Milan proprio in quel ruolo è finito Aaron Wan-Bissaka, terzino destro del Manchester United. Era stato acquistato nel 2019 dal Crystal Palace per 55 milioni di euro, ma in questi hanno ha deluso le aspettative. I Red Devils si aspettano di cederlo a titolo definitivo visto il contratto in scadenza l’anno prossimo.

Gli ultimi rumors di mercato riferiscono che l’Inter si sarebbe inserita nella trattativa, tentando la beffa al Milan proprio com’è successo con Mehdi Taremi e Marcus Thuram. Un rinforzo a destra è ciò che richiede Inzaghi e le spiccate doti offensive di Wan-Bissaka potrebbero essere molto utili ai nerazzurri nel centrocampo a cinque.

Wan-Bissaka, allo stesso tempo, per il Milan rappresenterebbe un colpo che alzerebbe la qualità sulla fascia. Inoltre, si parla comunque di un classe ’97 che ha ancora tanto da dare. Andrebbe ‘rigenerato’ visti i tanti infortuni e in Serie A potrebbe sicuramente giocare di più rispetto alle 22 partite in Premier League della scorsa stagione. E chissà se l’Inter riesca a piazzare il colpo beffando ancora una volta i rivali di sempre. Non resta che attendere.