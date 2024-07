Choc in casa Juve, c’è la rescissione di un Big assoluto

Un big rescinde il contratto, decisione a sorpresa per l’ex Juventus a pochi mesi dalla nuova firma. Tutti i dettagli

È iniziata ufficialmente l’era Thiago Motta in casa Juventus. Nella giornata di ieri il nuovo allenatore bianconero si è presentato a stampa e tifosi. Contestualmente, Cristiano Giuntoli ha ufficializzato l’addio a parametro zero di Adrien Rabiot: il centrocampista francese non rinnova il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Tanti gli spunti anche da parte del tecnico, a partire dal futuro del chiacchieratissimo Soulé: “Si sta allenando molto bene, come ha detto il direttore fa parte del gruppo e adesso è un giocatore della Juventus. In questo momento vi posso dire solamente che si sta allenando molto bene”. E su Chiesa: “Il futuro di Federico Chiesa? Lo ha già detto il direttore, alla Juventus abbiamo giocatori forti e questo discorso vale anche per Chiesa”. Thiago Motta ripartirà da alcune certezze, da Bremer e capitan Danilo a Vlahovic, mentre attende nuovi rinforzi a centrocampo dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram e l’addio di Rabiot.

Da un ormai ex Juve ad un altro grande ex calciatore bianconero: la carriera del brasiliano Douglas Costa sembra ormai volgere al termine. L’esterno 33enne, riproposto anche alla Juventus lo scorso gennaio, lascerà il Fluminense a pochi mesi dalla firma. Dopo la fine del contratto con i Los Angels Galaxy il giocatore non aveva nascosto il proprio desiderio di tornare a Torino. Alla fine, nel mese di gennaio, è approdato al Flu.

Calciomercato Juve, l’ex Douglas Costa rescinde subito con il Fluminense

L’avventura di Douglas Costa a Rio de Janiero è già terminata. Secondo quanto riportato da ‘Globo Esporte, le parti hanno già raggiunto l’accordo per la rescissione contrattuale, la firma è attesa nelle prossime ore. L’ex Juventus ha collezionato 22 presenze negli ultimi sei mesi, trovando però un minutaggio molto scarso e mettendo a referto un solo assist e zero gol.

L’ex Bayern Monaco e Juventus è reduce dalle esperienze, tutt’altro che indimenticabili, al Gremio, nei Los Angeles Galaxy ed al Fluminense. Nei prossimi mesi potrebbe arrivare un’ultima chiamata sempre in patria, dal Brasile. Il grande calcio europeo, invece, sembra ormai fuori dalla portata del 33enne nonostante il suo recente sogno di tornare a vestire la maglia della Juve.