Addio ufficiale e affare caldissimo, torna alla Juventus

È ufficiale l’addio, l’affare è ormai solo questione di tempo. Torna alla Juventus: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa bianconera

La Juventus di Cristiano Giuntoli è letteralmente scatenata sul calciomercato. Nelle ultime ore la società bianconera ha infatti messo a segno il quarto colpo della sessione estiva dopo Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram: è sbarcato a Torino anche Juan David Cabal.

Il difensore classe 2001 arriva dall’Hellas Verona per 10 milioni di euro più 2 si bonus ed andrà a rinforzare le fasce difensive di Thiago Motta. Giuntoli ed il suo staff hanno bruciato la concorrenza di Marotta e dell’Inter, che era data ormai ad un passo dal promettente difensore colombiano. La nuova dirigenza della Juve regala così un altro rinforzo a Thiago Motta in vista del ritorno in Champions League e di una stagione fittissima che si concluderà a metà luglio con il nuovo Mondiale per Club. Nuovi innesti che riguardano la rosa bianconera ma non solo.

Al fianco di Giuntoli, infatti, sono arrivati Giuseppe Pompilio, Sbravati e Stefanelli dopo gli addii di Manna e Cherubini. Il nuovo quadro dirigenziale potrebbe essere completato in futuro da Giorgio Chiellini. È ufficiale l’addio dell’ex capitano della Juventus al Los Angeles FC. L’ex difensore, dopo il ritiro dal calcio giocato, era rimasto negli Stati Uniti per cominciare il suo nuovo percorso dirigenziale inizialmente come collaboratore tecnico. Ora lo aspetta la Juve, non solo nel ruolo già ufficializzato come ambassador del club.

Juve, il ritorno di Chiellini è solo questione di tempo: il nuovo ruolo da dirigente

Stando alle ultime indiscrezioni circolate sull’ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana, dal mese di settembre Giorgio Chiellini dovrebbe cominciare un nuovo percorso di studio all’interno del club bianconero nelle vesti di dirigente. L’ex difensore dovrebbe seguire il percorso manageriale per il quale ha studiato, conseguendo la laurea in management aziendale.

Per Chiellini si profila dunque un periodo di formazione negli ambienti bianconeri, prima di definire con Giuntoli e l’intera dirigenza il suo nuovo ruolo all’interno della società. Dopo l’estate l’ex difensore sarà stabilmente a Torino per cominciare la sua nuova avventura in bianconero, stavolta dietro la scrivania. Il ritorno ufficiale di Giorgio Chiellini da dirigente della Juventus è solo questione di tempo.