Tegola durissima in casa Milan, Fonseca è una furia

Durissima tegola del Milan, con Paulo Fonseca che vede sparire un altro obiettivo dopo Joshua Zirkzee: tutti i dettagli

Il mercato del Milan può portare delle soddisfazioni a Paulo Fonseca nelle prossime settimane. La strategia rossonera, però, è andata un po’ a rilento considerando che per tutto il mese di giugno si è inseguito Zirkzee e non è arrivato.

Già, perché la linea del club è chiarissime, non effettuare spese pazze, ma guardare sempre al bilancio con la consapevolezza di poter scovare delle occasioni sul mercato. Il diktat che è riuscito a portare alla firma di Alvaro Morata dopo la rottura con l’Atletico Madrid.

Va acquistato un difensore centrale, forse due se dovesse uscire anche Malick Thiaw. Il maggior indiziato sembra essere Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Oltre al difensore serbo, il club rossonero sta valutando anche l’arrivo di Diogo Leite, che ha già espresso il suo gradimento alla destinazione.

Il Milan, in ogni caso, si muove anche sul fronte rinnovi e sono infatti in corso le trattative per Theo Hernandez e Calabria. Per il terzino sinistro francese la trattativa è a buon punto. Il capitano, invece, è in scadenza il prossimo anno, guadagna 2,2 milioni e vorrebbe un ingaggio molto più alto proprio come i vari Pulisic e Loftus-Cheek, di almeno 4 milioni.

Milan, si complica un obiettivo: la situazione

Se c’è un altro reparto sul quale si dovrà intervenire, quello è il centrocampo. Il Milan sa bene di dover risolvere questioni che sono diventate intricate e solo Paulo Fonseca può dare le indicazioni necessarie. Yacine Adli potrebbe andar via, la stessa cosa vale per Ismael Bennacer. Per quest’ultimo, c’è un forte interessamento dall’Arabia Saudita.

Pobega interessa in Serie A e addirittura si è parlato di una cessione di Tijjani Reijnders dopo soltanto un anno dal suo arrivo. Dunque, il Milan potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione a centrocampo, ma soltanto se dovesse partire qualcuno. C’è Youssouf Fofana che è il primo obiettivo, ma la trattativa si è complicata fortemente.

Il Monaco non intende schiodarsi dalla richiesta di 25-30 milioni di euro cash. Si valuta anche l’alternativa che è Lazar Samardzic, ma è chiaro che Fonseca inizierebbe a spazientirsi se saltasse il primo obiettivo. Un po’ com’è successo con Zirkzee. Bisogna capire dove vorrà arrivare il Milan la prossima stagione, perché essere competitivi per lo scudetto è difficile già mettendo a segno tutti i colpi prefissati, ancor di più in questa situazione.