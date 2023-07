Calciomercato Roma: Mourinho ha scelto il nuovo bomber

Nuovo bomber Roma, ecco il colpo di calciomercato del club giallorosso: Mourinho ha deciso.

Tra le società più attive, in questa prima parte di calciomercato, c’è sicuramente la Roma che ha messo a segno una serie di acquisti e chiuso anche alcune cessioni che hanno portato nelle casse del club giallorosso 30 milioni di euro. Grande lavoro per Tiago Pinto che adesso si appresta a prendere un nuovo attaccante, per sostituire l’infortunato Abraham.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a svelare il nome nuovo per l’attacco della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di una prima punta di qualità che possa sostituire Abraham, che starà fuori per un bel po’ di tempo a causa di un infortunio al legamento crociato. Ecco perché la società vuole chiudere al più presto per il bomber, con Mourinho che vuole avere il giocatore prima del ritiro.

Calciomercato Roma: colpo in attacco, arriva dal Porto

La pista che porta Scamacca alla Roma non è tramontana. Tiago Pinto è intenzionato a prendere due giocatori, considerando anche le prestazioni non proprio esaltanti di Belotti che lo scorso anno non ha rispettato le attese. L’ex Sassuolo aspetta novità dal West Ham, visto che lui ha già aperto per un ritorno in giallorosso.

Gli inglesi dovranno decidere in merito alle modalità d’acquisto, con la Roma disponibile a prendere Scamacca dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. Gli Hammers chiedono, invece, l’obbligo. Servirà, dunque, ancora un po’ di tempo prima di sbloccare la trattativa. Ecco perchè Tiago Pinto valuta anche altri profili per l’attacco. Ecco la lista di Mourinho che valuta anche altri profili come Alvaro Morata, Folarin Balogun, Youssef En-Nesyri del Siviglia, l’esterno offensivo e seconda punta Adama Traoré che è svincolato e interessa anche al Milan ed infine Taremi del Porto.

Taremi nome nuovo per il calciomercato Roma

Ad oggi è davvero complessa la pista che può portare Alvaro Morata in giallorosso. Sull’attaccante spagnolo c’è anche il Milan che sta lavorando per riportare l’ex Juve in Italia. Discorso diverso, invece, per il giovane statunitense Folarin Balogun che è super valutato dall’Arsenal, dopo l’ottima stagione in prestito al Reims dove ha messo a segno 22 gol in 39 presenze. Ecco perché, nella sua vacanza in Portogallo, il general manager Tiago Pinto sta studiando anche il profilo di Mehdi Taremi che può diventare il nuovo attaccante della Roma. Ecco perché sta prendendo sempre più quota la pista che porta al bomber del Porto.

Calciomercato: Taremi alla Roma, le ultime notizie

Attaccante iraniano, classe 1992, Mehdi Taremi è un nome nuovo per il calciomercato della Roma. E’ considerato un profilo di grande affidabilità e può lasciare il Porto ad un prezzo abbordabile per le casse dei giallorossi. La scorsa stagione ha messo a segno 31 gol in 55 presenze, vincendo anche due coppe di Portogallo e la Supercoppa. Mourinho, dal canto suo, ha già dato l’ok a questa trattativa e si augura di avere prima dell’inizio del ritiro un nuovo bomber su cui lavorare.