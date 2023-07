Allegri “non lo vede”, la Juventus lo vende: 25 milioni

Il calciomercato della Juventus è già al centro di numerose mosse che stanno cambiando il volto al club: Allegri “non lo vede” e lo cede.

I bianconeri hanno deciso di provare a migliorare la rosa seppur senza coppe europee per permettere ad Allegri di giostrare al meglio la squadra in una stagione di transizione. Gli ultimi anni sono stati negativi per la società bianconera che non ha vinto trofei e non è riuscita a tornare ai fasti di un tempo.

In casa Juventus ci sono ancora molte situazioni irrisolte che Allegri in primis sta cercando di portare a termine. Ora è tempo di accelerare il passo e provare a chiudere il mercato il più in fretta possibile.

Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso l’addio

L’esclusione della Juventus dalla Conference League ha cambiato anche le idee di calciomercato del club bianconero. Oltre all’addio all’Europa, però, c’è anche una multa da 20 milioni di euro da pagare e può essere utile cedere qualche calciatore per far cassa e dare modo alla società di tornare in regola con i conti.

Inoltre ci sono molte situazioni irrisolte che Allegri sta cercando di risolvere in prima persona per evitare di allenare una rosa che non è a sua immagine e somiglianza.

Cristiano Giuntoli e la squadra mercato della Juventus devono portare “a casa” un tesoretto importante dalla cessione di alcuni calciatore che Allegri non intende tenere nell’organico.

Calciomercato Juventus, Iling Junior solo riserva: verso la cessione

Nella scorsa stagione c’è stata la bella sorpresa Iling Junior in casa Juventus. Il talento inglese classe 2003 si è ben messo in mostra con la squadra Under 23 ed è stato chiamato in causa anche in Prima Squadra. Ma nella nuova stagione non sembrano esserci margini per la sua riconferma, da titolare, con Massimiliano Allegri che lo utilizzerebbe sempre e solo come riserva.

Nel futuro di Iling Junior si stanno aprendo nuove possibilità. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, dalla Premier League sono arrivati i primi sondaggi concreti per l’esterno inglese che può decidere di trasferirsi “verso casa” per mettere in mostra il suo talento.

Iling Junior può essere ceduto: c’è l’Everton sulle sue tracce. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna presto voleranno in Inghilterra per tenere dei meeting di mercato in cui si parlerà anche del giovane talento bianconero.

Juventus: Iling Junior via solo a 25 milioni

La Juventus non si opporrebbe alla cessione di Samuel Iling Junior, anche per permettere al calciatore di essere titolare e decisivo come hanno mostrato le sue potenzialità. Allegri lo stima molto ma non lo vede titolare nella sua Juve e in caso di offerta allettante lo lascerebbe partire.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus valuta la cessione di Iling Junior solo per 25 milioni di euro.