Stella del Barcellona alla Juve, clamoroso annuncio

Dal Barcellona alla Juventus, il campione lo ha detto chiaramente: è arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava, ecco di chi si tratta

Sembrano lontanissimi gli anni di massimo splendore della Juventus. Nell’ultimo decennio la compagine bianconera ha letteralmente dominato la scena all’interno dei confini nazionali e anche in Europa se l’è cavata egregiamente. Vero che non ha vinto la Champions League, ma per ben due volte ha raggiunto la finalissima della massima competizione europea.

In tal senso, buona parte del merito spetta senz’altro a mister Massimiliano Allegri, il quale un paio di anni fa si è convinto a tornare alla Continassa respingendo il prestigioso corteggiamento del Real Madrid targato Florentino Perez. Una decisione evidentemente condizionata pure dall’aspetto economico assai rilevante: il tecnico livornese, infatti, ha firmato un contratto quadriennale (una rarità per quanto concerne la categoria degli allenatori) da 7 milioni di euro netti a stagione.

La ‘Vecchia Signora’, dunque, si è resa protagonista di uno sforzo davvero notevole, che finora però non ha ripagato sul campo come si sperava. Ad oggi l’Allegri bis è un vero e proprio flop, ma la nuova società, complice la situazione surreale in ambito giudiziario, ha scelto di optare per la permanenza dell’ex Milan.

Starà ad Allegri adesso ribaltare lo scenario: obbligatorio quantomeno lottare per lo Scudetto, specialmente dopo l’esclusione dalla Conference stabilita dall’Uefa. La squadra c’è, però va valorizzata. Il caso lampante è Dusan Vlahovic, un attaccante che forse chiunque avrebbe acquistato fino a qualche tempo fa. Inoltre, si avverte ancora l’assenza di un pilastro in difesa come Giorgio Chiellini.

Il centrale dei Los Angeles Galaxy ha rappresentato per anni la colonna della retroguardia bianconera, con Gleison Bremer che nei mesi scorsi non ha dato prova minimamente di poterlo sostituire alla grande. Storicamente la Juventus tiene parecchio al reparto difensivo e in passato ha potuto contare quasi sempre sull’apporto di campioni fenomenali.

Juventus vicina ad un ex campione del Barcellona: svelato il retroscena

A questo proposito, i torinesi furono anche particolarmente vicini alla firma di Gerard Piqué, ex stella del Barcellona che si è ritirato dal calcio giocato nel mese di novembre 2022. Un interessante retroscena svelato dallo stesso Piqué nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Quando mi trovavo al Manchester United, mi arrivò una proposta per un trasferimento alla Juventus. Alla fine, però, decisi di andare al Barcellona, il club della mia vita“, ha dichiarato l’ex calciatore spagnolo. Attualmente il classe ’87 (36 anni) continua ad essere al centro di svariate voci legate alla sua sfera privata/sentimentale, in seguito alla brusca separazione da Shakira.

In più, rimane focalizzato sulla sua Kings League, una competizione ideata dallo stesso Piqué e dallo streamer Ibai Llanos che ha riscosso moltissimo successo. Juventus o non Juventus, la carriera da calciatore professionista dello spagnolo è stata a dir poco straordinaria. Ad ogni modo, è curioso immaginare – per quanto possibile – come sarebbero andate le cose, se Piqué avesse detto sì ai bianconeri.