Calciomercato, stanno prendendo Cancelo: è il colpo dell’estate

Il futuro di Joao Cancelo torna ad infiammare il calciomercato: il talento portoghese è vicino a firmare un nuovo accordo.

Joao Cancelo sta cambiando il suo futuro che si va pian piano delineando: il portoghese è pronto a dire addio al Manchester City. L’esterno portoghese da tempo non rientra nei piani di Pep Guardiola nonostante sia uno dei migliori esterni al mondo in circolazione: ora tutte le big sono nuovamente interessate a lui.

Il calciomercato torna a mettere il mirino su Joao Cancelo che dopo la breve esperienza al Bayern Monaco non è riuscito a convincere i bavaresi a riscattarlo.

Calciomercato, il sogno delle big è Joao Cancelo

Joao Cancelo può diventare il colpo di calciomercato della nuova stagione. Il campione portoghese sta cercando una nuova sistemazione per il futuro e ora è aperta la grande opportunità anche per i top club. Il suo profilo è stato accostato già in passato a diverse big e ora potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpo.

Il futuro di Joao Cancelo è l’affare di calciomercato che fa gola ai tifosi. Un calciatore con le sue qualità non è facile da trovare e ingolosisce ancora di più perché rappresenta una vera e propria occasione di mercato. Con Pep Guardiola ha vissuto anni spettacolari ma poi qualcosa si è incrinato e ora deve trovare un’altra squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’addio definitivo di Joao Cancelo al Manchester City è sempre più probabile. Il portoghese sarebbe perfetto per accompagnare qualsiasi centravanti, anche per un suo percorso di crescita ulteriore.

Futuro Joao Cancelo, dove giocherà? Le ultime

Joao Cancelo lascia il Manchester City in estate. Il fenomeno portoghese sta valutando con cura il suo futuro, visto che nell’ultima stagione il rapporto con Guardiola si è deteriorato e l’esperienza al Bayern Monaco non è stata positiva come ci si aspettava. Le sue intenzioni sono quelle di dire addio al club inglese per una nuova esperienza.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Joao Cancelo ha chiesto la cessione al Manchester City e sulle sue tracce c’è il Barcellona. Il portoghese vuole provare una nuova avventura e sta pensando di dire addio al City a titolo definitivo.

Guardiola ha dato il via libera alla cessione di Joao Cancelo ma non intendono svenderlo. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e vale almeno 50 milioni.

Cancelo al Barcellona solo con la cessone di Dembele

Cancelo è diventato il primo nome sulla lista del Barcellona per la fascia. Il laterale portoghese sta cercando una nuova esperienza e può continuare la sua carriera in Spagna, dove ha già giocato con la maglia del Valencia.

L’approdo di Cancelo al Barcellona è possibile solo con l’addio di Ousmane Dembele. L’attaccante francese piace al PSG che lo prenderebbe in caso di addio di Mbappé: è iniziato l’effetto domino per gli esterni più forti al mondo.