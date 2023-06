Serie A: oggi firma il nuovo allenatore, griglia completa

Tutto pronto, si parte! La nuova stagione di Serie A si appresta ad iniziare in vista delle prossime settimane e ora c’è un club che ha scelto il nuovo allenatore: la griglia è così completa.

Ci sono delle possibilità di cambiamento in vista delle prossime ore, perché la società ha preso la decisione definitiva e sarà ufficiale anche nelle prossime ore.

Il club è pronto ad una nuova sfida con un nuovo allenatore, ancora una volta in Serie A. Il tecnico è pronto ad una nuova sfida e a mettersi ancora una volta in mostra come capitato quest’anno.

Nuovo allenatore in Serie A: firma oggi

Nelle prossime ore ci sarà l’annuncio definitivo riguardo la scelta del nuovo allenatore per il club di Serie A. La società ha deciso di puntare tutto su di lui e si prepara a cambiare dopo l’addio dell’ormai ex allenatore. La Serie A sta per iniziare e tutte le squadre hanno deciso chi sarà la loro guida per il prossimo anno, adesso anche l’ultima rimasta ancora senza allenatore. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la scelta dell’allenatore che già oggi potrebbe firmare.

Possibilità di iniziare una nuova e affascinante avventura, probabilmente ancora più difficile per certi versi. Perché la società ha scelto uno degli allenatori che quest’anno ha lottato e ottenuto una straordinaria salvezza sul campo con giornate d’anticipo. Il Lecce si è separato da Marco Baroni dopo la salvezza ottenuta nell’anno del ritorno in Serie A da neopromossa.

Ora c’è la decisione dello stesso Marco Baroni di andare a firmare con una nuova squadra sempre in Serie A per non perdere un anno.

Hellas Verona: Baroni oggi firma

Resta solo l’Hellas Verona da sistemare la panchina, poi tutti hanno preso la loro scelta. Ora sarà Marco Baroni il nuovo allenatore del Verona. Già nella giornata di oggi Baroni può firmare il contratto già accettato del Verona e firmare, entro sabato sarà il nuovo allenatore post Zaffaroni e Bocchetti che hanno salvato il club scaligero nello spareggio retrocessione.

Allenatori Serie A: la griglia completa, la scelta dei club

Ormai è tutto deciso per quelli che saranno tutti gli allenatori di Serie A per quest’anno. C’è la decisione dei club che ora completano la griglia. Ci sono delle novità importanti per quello che potrebbe accadere in vista delle prossime settimane, quando inizieranno anche i ritiri estivi. Questa la griglia completa: