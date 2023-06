Juventus: Giuntoli chiude il primo acquisto, è il nuovo Haaland

Nasce la nuova Juventus guidata da Cristiano Giuntoli sul calciomercato. Sarà il direttore sportivo Campione d’Italia a portare avanti gli affari e costruire la migliore squadra del futuro.

Il dirigente è pronto a fare una rivoluzione e provare a costruire la migliore squadre per il futuro del club bianconero. Infatti, l’intenzione è quella di andare avanti nel migliore dei modi per tornare vincenti.

Non potranno sbagliare più alla Juve, chi sbaglierà pagherà per evitare di fare altri errori come quelli del passato che hanno portato all’attuale situazione.

Calciomercato Juve: pronto il primo acquisto

Bisognerà ricostruire in casa Juventus e per questo motivo la società ha deciso di affidarsi ad un team di dirigenti completamente nuovo. Tra le varie occasioni ci sono quella che porterebbe ad un colpo grosso in base anche a quella che saranno le uscite. per ogni partenza arriverà un nuovo talento, si punta ad una rosa giovane che conosce anche già bene il campionato italiano. Tanti obiettivi per ogni ruolo nel mirino, ma il primo grande acquisto di Giuntoli da direttore sportivo della Juventus potrebbe arrivare in attacco.

Prima di tutto però ora il dirigente dovrà liberarsi dall’attuale contratto che ha in scadenza con il Napoli nel 2024. Senza l’intesa con De Laurentiis sarà costretto a dover dire addio all’occasione Juventus in questa sessione di calciomercato e magari aspettare per provarci il prossimo anno. Per questo motivo si lavora senza sosta per piazzare i migliori colpi. Successivamente poi ci saranno delle scelte.

In base a quello che offrirà il mercato che Giuntoli si muoverà, non ci sono obiettivi da dover chiudere in maniera obbligatoria. La lista del ds che sarà presto bianconero è ampia e si dovrà confrontare con l’allenatore.

Juventus: primo acquisto di Giuntoli, è Hojlund

Secondo le ultime notizie Cristiano Giuntoli è pronto a firmare come nuovo ds della Juventus e pensa già di piazzare il primo colpo. Verranno valutate tutte le varie richieste che arriveranno per Dusan Vlahovic, con Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco su tutti. A quel punto Giuntoli piunterebbe su Rasmus Hojlund.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Hojlund può firmare con la Juventus e lasciare l’Atalanta in questo mercato. Saranno particolari le prossime settimane con il club pronto a svoltare per la prossima stagione.

Juventus: Hojlund se parte Vlahovic

Il noto dirigente l’aveva già messo nel mirino con il Napoli e per questo motivo resta uno dei suoi pallini. Con l’addio di Vlahovic sembra sempre più possibile che possa arrivare il giovane Hojlund alla Juve. Le prossime ore già saranno decisive per capire prima se arriverà la chiusura del ds, poi la firma del nuovo bomber, è paragonato ad Haaland.