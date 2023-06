Juve-De Zerbi, si chiude subito: trattativa improvvisa

Si registra un avvicinamento tra la Juventus e il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi: l’impressione è che l’affare andrà in porto.

Nonostante le indiscrezioni parlino di un rifiuto alle ricchissime proposte arabe da parte di Massimiliano Allegri, sono molti i tifosi juventini sui social che sperano ancora in una separazione anticipata con il tecnico livornese. In tanti, infatti, non hanno apprezzato questi due anni con Allegri in panchina, sia dal punto di vista dei risultati che del gioco espresso.

Quasi certamente sarà ancora ‘Acciughina’ il tecnico dei bianconeri nella prossima stagione (ha ancora due anni di contratto, ndr), mentre in tanti avrebbero voluto un allenatore in grado di proporre un calcio più offensivo.

Tra i preferiti della tifoseria c’è Roberto De Zerbi, che ha appena ottenuto una storica qualificazione in Europa League con il suo Brighton. Un sesto posto in Premier conquistato oltretutto attraverso un gioco brillante, esaltato da tutti. L’ex tecnico del Sassuolo dovrebbe invece restare al Brighton, ma non è detto che non possano esserci chiacchierate con la Juve nei prossimi giorni.

Per una futura panchina? In realtà no. La Juventus e De Zerbi potrebbero entrare in contatto per parlare di un giocatore che non rientra nei piani della dirigenza bianconera ma che potrebbe ritrovare tutto lo smalto perduto proprio con l’allenatore bresciano.

La Juve parla con De Zerbi: i tifosi sperano

Stiamo parlando di Arthur, il centrocampista brasiliano che ha indossato nell’ultima stagione la maglia del Liverpool, dove è arrivato in prestito. Indossato per modo di dire, dato che Arthur ha collezionato soltanto una presenza stagionale con i Reds in Champions League. Arthur ha infatti esordito con il Liverpool nella pesante sconfitta rimediata dagli uomini di Klopp al Maradona contro il Napoli di Spalletti (1-4).

Il brasiliano è pronto a fare rientro alla Continassa, ma non per restarci. La Juve ha già fatto capire all’entourage del centrocampista ex Barcellona che non è compreso nel progetto, tanto che si parla anche di una possibile rescissione consensuale. Tuttavia, un gioco come quello di De Zerbi potrebbe consentire ad Arthur di esaltare le sue qualità.

Il centrocampista brasiliano possiede infatti un’ottima tecnica individuale ed è molto abile nei passaggi. Caratteristiche che potrebbero fare molto comodo al Brighton di De Zerbi, che ha bisogno di elementi di caratura internazionale per affrontare al meglio un torneo come l’Europa League. La Juventus e il Brighton potrebbero provare a percorrere la strada del prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 28 milioni di euro.