De Rossi torna in panchina: c’è la decisione

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il ruolo degli allenatori italiani di Serie A e Serie B. Perché ci sono ora degli aggiornamenti su Daniele De Rossi e il suo ritorno in panchina.

Svolta improvvisa e decisiva che riguarda il futuro dell’allenatore che potrebbe nuovamente essere di nuovo subito in panchina in Italia, c’è una società che sta cambiando dopo i problemi con il club.

Una notizia inaspettata che però ora bisogna essere affrontata, perché la società sembra aver preso la decisione di cambiare del tutto in vista del futuro e di un nuovo progetto.

Calciomercato: De Rossi torna in panchina

Daniele De Rossi ha iniziato da poco la sua carriera da allenatore e vuole continuare su questa strada seguendo le proprie idee. La prima vera avventura per il tecnico è arrivata in questa stagione appena conclusa quando è subentrato per la panchina della SPAL. Dopo qualche risultato positivo poi la decisione del club di cambiare ancora per alcuni risultati negativi che sono seguiti (3 vittorie in 17 panchine con il club tra Serie B e Coppa Italia). Adesso, sempre in Serie B, altri club pensano a lui per dargli l’occasione di lanciarsi e provare a consacrarsi anche in questo nuovo ruolo.

Adesso è svincolato e aspetta una nuova chiamata, che potrebbe arrivare da un momento all’altro tra le neopromosse di Serie A e la Serie B quando a campionato in corso inizieranno alcuni problemi per diverse squadre. Intanto, ci sono delle novità che riguardano ora l’ultima chiamata che è arrivata per l’allenatore. Perché la Ternana ha rotto con l’attuale allenatore Aurelio Andreazzoli e ha scelto Daniele De Rossi come prima chiamata.

Niente da fare però, perché De Rossi ha rinunciato alla chiamata della Ternana perché non è entusiasta della scelta che potrebbe fare la società a livello progettuale. Nelle prossime ore ci sono novità per la chiamata del primo allenatore.

Nuovo allenatore Ternana: scelto Luca D’Angelo

Arrivata la notizia lanciata da Gianluca Di Marzio riguardo quello che sarà il futuro dell’allenatore della Ternana in vista del cambio di panchina con Andreazzoli che è stato fatto fuori dopo la rottura con la società.

Ci sono delle nuove notizie ora che riguardano la scelta che è pronta a fare la società di Serie B. Infatti, pare che dopo il rifiuto di De Rossi la Ternana abbia deciso di contattare Luca D’Angelo per la prossima stagione.

Ternana: Luca D’Angelo pronto a dire sì

Luca D’Angelo dopo aver fatto grandi cose con il Pisa è ora pronto ad accettare l’offerta della Ternana. Seguiranno aggiornamenti riguardo la scelta che farà l’allenatore che aspetta soltanto di essere contattato in maniera ufficiale dalla società.