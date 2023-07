Il club svela la maglia: “È un omaggio”… al team avversario! Tifosi in rivolta

La notizia è legata alla presentazione ufficiale della nuova maglia, non piaciuta ai tifosi, a causa di quanto svelato dal club stesso.

La società senza troppi giri di parole ha rivelato che la nuova maglia scelta per la stagione 2023/2024 è nient’altro che un omaggio in particolare, al quale è legato per cenni storici. Il problema però è che, i tifosi stessi della squadra in questione, non l’hanno presa benissimo.

C’è chi chiede di rivedere quelle che sono le scelte societarie e del brand, che deve evitare di indossare una maglia con quei colori. La nuova maglia è stata presentata quest’oggi, accolta non in maniera positiva appunto, dai suoi stessi tifosi.

Omaggio agli avversari, presentata la nuova maglia: i tifosi non l’hanno presa bene

Omaggio del club con la nuova maglia presentata oggi, quella che sarà indossata ufficialmente nella stagione 2023/2024.

Quest’oggi, uno dei club storici del campionato, ha pubblicato le immagini della nuova maglia che i loro calciatori indosseranno per la stagione che sta per cominciare, già nelle amichevoli che disputerà nel pre-campionato.

Un legame, quello del club, che è indissolubile con la Juventus. Un legame storico del club che non viene mai dimenticato ma che fa storcere il naso per l’omaggio fatto al Paese nostrano, a causa delle ultime vicende sul campo. Il Notts County, infatti, ha omaggiato l’Italia con una maglia che ricorda proprio quella della nostra Nazionale. Una Nazionale che però ha battuto in finale proprio l’Inghilterra e, i tifosi del Notts County, non l’hanno presa benissimo.

Notts County, l’omaggio all’Italia: il post fa discutere i tifosi

Il Notts County ha presentato la sua nuova maglia, che omaggia l’Italia. I colori della maglia ricordano proprio quelli della Nazionale azzurra e i tifosi non l’hanno presa benissimo.

I tifosi inglesi non dimenticano le parole che furono di Chiellini e Bonucci nella finale persa all’ultimo Europeo, così come la sconfitta ai rigori che portò l’Italia e gli italiani a “prendere in giro” i tifosi dell’Inghilterra con lo slogan “It’s coming Rome”, al posto del tanto cantato dai tifosi britannici “It’s coming home”, in riferimento a quello che sarebbe stato il titolo portato a casa. Quello che segue, è il post pubblicato sui propri canali ufficiali dal Notts County.

Il Notts County omaggia l’Italia: “Complimenti per aver omaggiato un’avversaria”

I commenti non sono mancati, da parte dei tifosi, per l’omaggio del Notts County all’Italia. Quello che segue, è uno dei Tweet che si legge sul canale ufficiale del club, tra i commenti dei tifosi in rivolta: “E quindi indossiamo il rosso per il Wrexham e il blu per l’Italia: esattamente i due team che hanno battuto la squadra per il titolo. Bel Fair Play”.