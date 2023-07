Zaira Nara, l’intimo non c’è: bagnata si vede tutto

Zaira Nara in una foto senza intimo e con trasparenze bagnate che mandano il web davvero fuori di testa: visioni illegali

Il nome di Wanda Nara, lo sanno soprattutto gli appassionati di calcio ma non soltanto loro, è senza dubbio uno dei più riconoscibili al mondo, quando si parla di fascino e sensualità irresistibile ed esplosiva. Ma come ormai dovremmo sapere tutti, anche quando c’è in scena la sorella Zaira, il copione non cambia, anzi.

Di circa un anno più piccola di Wanda, Zaira è diventata celebre negli ultimi anni anche alle nostre latitudini grazie ai social. Ma per la verità, era già piuttosto famosa in altre parti del mondo anche prima. Per esempio in patria, dove praticamente da sempre è una presenza fondamentale del mondo dello spettacolo come showgirl, attrice, modella. E anche altrove si erano accorti della sua bellezza e del suo fascino mozzafiato, se è vero che poco più di un decennio fa l’avevano già indicata tra le cinquanta donne più sensuali al mondo.

Grazie a Instagram, più o meno in qualsiasi momento possiamo goderci la sua bellezza da capogiro, che in questo periodo risulta se possibile ancora più devastante. In giro per il mondo, Zaira lascia il segno dovunque vada. E dopo i pazzeschi scatti del Festival di Cannes, dove è stata una delle presenze più acclamate in assoluto, insieme alla connazionale Cecilia Rodriguez, sta continuando a regalare spettacolo in ogni dove, segnando e marchiando a fuoco l’estate. Temperature che salgono davvero in un attimo.

Zaira Nara accende la notte: sensualità infinita e bollente, posa da urlo

Zaira, ormai prossima ai 6 milioni di followers, manda tutti fuori di testa con l’ultimo post che arriva dalla Thailandia. Nello splendido albergo in cui si trova, si diverte a scatenare il finimondo a bordo piscina, con una serie di scatti illegali a dir poco.

Un abitino rosa shocking che evidenzia le sue curve stratosferiche, grazie ad aderenze e lunghezza estremamente corta. Ma c’è di più: l’essersi tuffata in piscina regala un effetto ‘bagnato’ davvero micidiale. Distesa sul bordo della vasca, attira l’attenzione sulle sue curve più sinuose e provocanti. Poco importa che l’immagine sia leggermente sfocata. Ci basta e avanza per viaggiare come non mai con la fantasia e ricoprirla di complimenti.