Wanda Nara svela tutto sui suoi ex: i dettagli intimi

Wanda Nara torna a far parlare di sé: la showgirl argentina ha svelato alcuni dettagli sui suoi ex partner.

Chissà se anche Wanda Nara sta spingendo per un ritorno di Mauro Icardi in Italia dopo la soddisfacente esperienza al Galatasaray. L’attaccante argentino si è completamente ritrovato nella Super Lig, mettendo a segno la bellezza di 22 reti in campionato e fornendo un grosso contributo al titolo conquistato dallo storico club turco. Terminato il prestito al Galatasaray, Icardi è pronto a fare rientro al PSG, che detiene il suo cartellino.

Tuttavia l’ex Inter non dovrebbe rimanere a Parigi, dato che non rientra nei piani del club del presidente Al-Khelaifi. Nelle ultime settimane sono diventate sempre più insistenti le voci che vorrebbero Icardi di nuovo in Serie A. Si è parlato molto della Juventus, alla ricerca di un eventuale sostituto di Vlahovic in caso di partenza del bomber serbo.

Da qualche giorno, invece, sembra che Icardi sia nel mirino del Milan e proprio Wanda Nara ha pubblicato su Instagram un’immagine che pare andare verso questa direzione. La moglie dell’ex nerazzurro ha infatti pubblicato una Storia su Instagram – poi cancellata – dove compariva davanti al Duomo con la scritta ‘Milano’ in primo piano. Ma c’è anche la Juve, che pure ha chiesto ripetutamente informazioni sul suo conto. In attesa di capire se vedremo di nuovo Mauro Icardi e Wanda Nara in Italia, la showgirl argentina ha pubblicato anche un altro post su Instagram che sta facendo molto discutere.

Wanda Nara, rivelazioni piccanti sui suoi ex

Il profilo Instagram dell’imprenditrice e conduttrice è seguitissimo: basti pensare che i follower hanno ormai superato quota 16,4 milioni. Una fama derivata anche dalla sua vita sentimentale a dir poco turbolenta. Wanda Nara, infatti, ha lasciato il suo ex marito Maxi Lopez per fidanzarsi con Mauro Icardi: i due calciatori all’epoca erano grandissimi amici.

La showgirl, tra una foto e l’altra dove mette spesso in risalto le sue generosissime forme, ha voluto condividere quelli che sembrano essere i soprannomi utilizzati per il suo partner e per i suoi ex. “Mi si sono avvicinati il ​​ragazzo del quartiere, il ‘turro’ e l’uomo d’affari. Non sono fuggita e a nessuno ho dato le mie labbra“, ha scritto la showgirl in un post pubblicato proprio nel giorno in cui sembrava essersi separata per l’ennesima volta da Icardi.

Il primo in questione a cui si riferisce Wanda Nara pare essere il rapper L-Gante. L’imprenditrice nega che ci sia stato qualcosa tra loro, ma le manifestazioni di amore e affetto tra i due sono costanti sui social. “È un super amico e abbiamo un ottimo rapporto“, ha detto Wanda Nara.

‘El turro’ sarebbe invece Maxi López, con cui la modella è stata sposata per più di cinque anni: dalla loro unione sono nati anche tre figli. Secondo Wanda Nara il loro matrimonio è andato a monte a causa delle ripetute infedeltà del calciatore. La parola ‘turro’ in argentino è sinonimo di ‘mascalzone’. Mistero sull’uomo d’affari, di cui non conosciamo l’identità. Conosciamo molto bene invece quella di suo marito Mauro Icardi, con cui la modella vive da tempo un tira e molla che sembra non avere fine. Chissà se l’eventuale ritorno a Milano (o a Torino) possa servire anche a trovare il giusto equilibrio di coppia.