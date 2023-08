Altro che Roma, Duvan Zapata diventa bianconero

Duvan Zapata è ancora al centro di numerose voci di mercato che possono cambiare il suo futuro proprio in queste ore.

L’attaccante è sempre uno dei nomi più in voga di ogni sessione di calciomercato e anche per quest’ultima settimana il suo profilo rischia di essere al centro di ogni trattativa che riguarda un bomber. Con l’Atalanta ha fatto benissimo nei suoi anni in nerazzurro ma dalla scorsa stagione ha iniziato a faticare sia nel trovare spazio che nel continuare ad avere lo stesso rendimento di anni fa.

La Dea ha deciso di ascoltare proposte per Zapata e non è da escludere la sua cessione nell’ultima settimana di mercato.

Calciomercato: Zapata al centro di trattative, ecco dove va

Duvan Zapata è stato per giorni nei pensieri della Roma. José Mourinho ha cercato con estremo interesse un attaccante da portare in giallorosso perché dopo l’infortunio di Abraham è rimasto con il solo Andrea Belotti come centravanti. Nelle ultime ore ci sono stati fitti colloqui tra l’Atalanta, la Roma, Zapata e il suo agente per cercare di trovare una soluzione che, però, non ha dato i suoi frutti.

Zapata non andrà alla Roma e nel suo futuro non ci sarà nemmeno l’Atalanta. L’infortunio di El-Bilal Touré ha portato la Dea a trattenere l’attaccante colombiano che, però, pare fortemente intenzionato a lasciare i nerazzurri.

Nel suo futuro potrebbe esserci un club straniero e saranno decisive le prossime ore per trovare l’accordo definitivo per l’addio.

Futuro Zapata: c’è l’assalto del Fulham

La Roma non prenderà Zapata e si è fiondata su Serdar Azmoun. L’attaccante colombiano ha deciso lo stesso di lasciare la Dea ma può dire addio anche alla Serie A. Nel suo futuro potrebbe esserci il Fulham, club di Premier League alla ricerca di grandi nomi per l’attacco.

Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, il Fulham è fortemente interessato a Duvan Zapata dopo che ha ceduto Aleksandar Mitrovic in Arabia Saudita. Ci sono stati contatti tra le parti e la situazione potrebbe vivere un momento di svolta proprio nelle prossime ore.

Dopo 81 gol e 43 assist con la maglia dell’Atalanta, Zapata potrebbe vivere una grande esperienza europea e continuare in Inghilterra la sua carriera.

Zapata lascia l’Atalanta: le cifre dell’affare

L’addio di Zapata all’Atalanta dovrebbe essere solo questione di ore. L’acquisto di Gianluca Scamacca potrebbe togliere ulteriore spazio al colombiano che pare deciso a dire addio alla Dea dopo anni di gol e grandi giocate.

L’Atalanta cederà Duvan Zapata a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e con questi soldi potrebbe andare a prendere un nuovo attaccante, considerato l’infortunio di Touré. Le prossime ore saranno decisive per il passaggio del colombiano in Premier League.