Inter, accontentato Inzaghi: colpo a sorpresa dalla Fiorentina

Ha operato in maniera molto accorta ed oculata in sede di mercato l’Inter, che ha fin qui rimpiazzato tutti i profili andati via. La rosa, secondo Simone Inzaghi, è ancora da completare ed in tal senso arriva un colpo ad effetto dalla Fiorentina. Il tecnico è adesso accontentato.

E’ stato, come è noto, un mercato molto dinamico per l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno avuto l’onere di dover rimpiazzare profili di primo ordine come Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku. Sono arrivati, però, elementi con caratteristiche diverse ma certamente non fuori contesto, come Sommer, Bisseck (in attesa di Pavard), Frattesi, Marcus Thuram ed Arnautovic. Adesso, però, servono ancora degli innesti per completare il quadro. A partire dalla mediana, dove secondo le indicazioni di Simone Inzaghi serve un calciatore in grado di regalare centimetri e muscoli alla squadra. Ed in tal senso arriva un colpo ad effetto dalla Fiorentina. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso da questo punto di vista.

I nerazzurri puntano i fari sulla Fiorentina

Come detto, l’Inter ha bisogno ancora di qualcosina in mezzo al campo in termini di muscoli e dinamismo. Il solo Barella come mediano di rottura, infatti, potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se si tiene conto che gli altri centrocampisti non brillano per forza fisica.

Per questo motivo l’Inter, secondo quanto raccontato da TuttoSport, nella persona di Beppe Marotta potrebbe seriamente muoversi nei prossimi giorni per Barak della Fiorentina. Oltre a garantire tanti gol ed inserimenti, l’ex Hellas Verona ha nelle sue corde anche un dinamismo importante e la capacità di essere un fattore nei contrasti. Oltre ad una duttilità importante, visto che può agire da trequartista, da mezzala ma all’occorrenza anche in un centrocampo a due.

Barak all’Inter, pista calda

La prima stagione alla Fiorentina per Antonin Barak non è stata facilissima. Soprattutto in campionato, infatti, il ceco ha faticato ad imporsi, mentre è stato fondamentale nel cammino incredibile della Viola in Conference League. Adesso, fuori dalla lista europea, il giocatore potrebbe cambiare aria e l’Inter, pur non avendo garantito il posto da titolare, rappresenta un salto in avanti nella sua carriera. Da vedere se questa pista può diventare realmente rovente nelle prossime ore.