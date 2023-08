Calciomercato Juventus: colpo dal Marocco, è un pallino di Giuntoli

Ultimissime notizie di calciomercato sulla Juventus. Sfumato Kessie, Giuntoli ha messo nel mirino un suo vecchio pallino per il centrocampo.

Tutto fermo per lo scambio Vlahovic Lukaku, la Juventus si concentra su altre uscite. Il ds Giuntoli è pronto a rimpolpare le casse bianconere. Prosegue spedita la trattativa per la cessione di Zakaria al Monaco per 23 milioni di euro. Tutto fatto, invece, per il prestito biennale di Luca Pellegrini alla Lazio, con obbligo di riscatto fissato tra i 6-8 milioni. Infine, c’è De Winter che potrebbe finire al Lille per una cifra compresa tra i 10 ed i 12 milioni. Con i soldi incassati, Giuntoli porterà ad Allegri un nuovo centrocampista: ecco il nome dell’obiettivo di calciomercato della Juventus, si tratta di un marocchino già cercato dal dirigente ai tempi di Napoli.

Ancora un colpo in mezzo al campo per completare il centrocampo. E’ questa la priorità della Juventus che sta lavorando per definire l’arrivo di un nuovo giocatore. Una necessità dettata anche dalle condizioni fisiche precarie di Paul Pogba. Ecco perché si cerca un centrocampista che possa ricoprire sia il ruolo di mezzala che quella di regista. Il primo nome nella lista era quello di Franck Kessie che, però, ha preferito i soldi arabi al progetto bianconero. E’ di ieri, infatti, l’ufficialità del suo trasferimento all’Al Ahli. Adesso Giuntoli è pronto a virare su un altro obiettivo, ecco tutti i dettagli su questo affare di calciomercato.

Calciomercato Juventus: nuova pista per il centrocampo, le ultime notizie

Le cessioni di Zakaria, De Winter e Luca Pellegrini possono favorire l’arrivo alla Juventus di un nuovo giocatore. L’obiettivo di Giuntoli è chiaro: ad Allegri serve un centrocampista con spiccate qualità tecniche che possa ricoprire sia il ruolo di mezzala che di regista.

A sorpresa, il dirigente potrebbe pescare questo nuovo rinforzo dal campionato italiano. Nel mirino c’è il centrocampista della Fiorentina che è in uscita dal suo attuale club. Dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, un altro giocatore potrebbe lasciare i viola per vestire la maglia dei bianconeri.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Giuntoli sta lavorando per portare alla Juventus Amrabat. Per convincere la Fiorentina e abbassare le richieste dei viola, il ds ha pronta una contropartita che potrebbe fare a caso della squadra di Vincenzo Italiano.

Amrabat alla Juventus, aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato

La Juventus ha messo nel mirino Amrabat della Fiorentina: è lui il nuovo obiettivo di mercato del club bianconero. Vecchio pallino di Giuntoli, cercato ai tempi del Napoli quando il calciatore militava nel Verona, il marocchino potrebbe arrivare alla Vecchia Signora nel corso di questa sessione estiva di calciomercato 2023. Come riportato dalla Nazione, la richiesta della Fiorentina per Amrabat è di 25 milioni di euro. Non è da escludere l’inserimento di qualche contropartita tecnica per abbassare le richieste della società viola. Valutazioni in corso da parte della Juve che dovrà fare attenzione alla concorrenza del Manchester United per Amrabat.