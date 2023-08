Calciomercato, Fiorentina scatenata: 23 mln per il centrocampista

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Fiorentina: dopo Nzola e Beltran, i viola chiudono anche per il centrocampista.

Fiorentina scatenata in questa fase di calciomercato: la società è a lavoro per rinforzare la squadra di Vincenzo Italiano che è stata ripescata anche in Conference League. L’obiettivo è replicare quanto buono fatto lo scorso anno nella terza competizione europea. Intanto, dal calciomercato arrivano nuovi rinforzi. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo nuovo innesto in mezzo al campo: il giovane talento può arrivare alla Fiorentina per 23 milioni di euro.

Patron Commisso non bada a spese e dopo aver rinnovato il reparto offensivo, con gli innesti di Beltran del River Plate e Nzola dello Spezia, adesso l’obiettivo principale della Fiorentina è rinforzare il centrocampo. Il solo Infantino non basta, c’è bisogno di qualche altro innesto in mezzo al campo. In attesa di novità sul fronte Amrabat, che è sempre più vicino alla cessione, il club viola è pronto a chiudere una super trattativa di calciomercato. Ecco nuovi aggiornamenti su questo colpo di calciomercato della Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina: svolta a centrocampo, arriva per 23 milioni

L’addio di Castrovilli aveva sbloccato nuovi fondi per il calciomercato in entrata. Alla fine il calciatore è dovuto rientrare a Firenze visto che non ha superato le visite mediche con il club inglese del Bournemouth. Adesso le parti proveranno a trovare un accordo, visto che il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024.

Intanto, ci sono nuovi sviluppi per quanto riguarda il calciomercato in entrata. A centrocampo è previsto un nuovo innesto dopo Infantino. Il club vuole accontentare Vincenzo Italiano e prendere un nuovo giocatore che possa ricoprire la casella del jolly.

Secondo le ultime indiscrezioni, il ds Pradé non ha perso di vista il calciatore. Nella rosa dei viola può ricoprire più ruoli ecco perché anche il tecnico spinge per l’arrivo alla Fiorentina di Tommaso Baldanzi dell’Empoli.

Baldanzi alla Fiorentina: nuovo colpo di mercato di Commisso

L’edizione odierna del quotidiano La Nazione riporta nuovi aggiornamenti riguardo questo affare di calciomercato fra Fiorentina ed Empoli per Baldanzi. Le parti stanno discutendo del possibile approdo del calciatore alla corte di Vincenzo Italiano. La richiesta dell’Empoli è di 23 milioni di euro con il presidente Corsi che non apre a eventuali sconti.