Calciomercato Milan: stanno vendendo Maignan, offerta folle

Offerta folle per Mike Maignan: ecco le ultimissime di calciomercato riguardo il futuro al Milan dell’estremo difensore.

Dopo Tonali, i rossoneri possono salutare un altro big. Davanti a certe proposte è difficile dire no ed è per questo motivo che il Milan sta facendo delle riflessioni in merito a Mike Maignan. Questo calciomercato estivo 2023 potrebbe regalare ancora qualche sorpresa: ancora una volta è il Milan a prendersi la scena. Dopo gli otto acquisti, potrebbe arrivare un’altra super cessione. Ecco tutti i dettagli in merito a questa trattativa di calciomercato.

Attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore. Si muove qualcosa per la cessione di Mike Maignan. La notizia relativa all’addio dell’estremo difensore francese ha fatto il giro del web. I tifosi del Milan attendono una presa di posizione della società che per il momento non ha commentato queste indiscrezioni di calciomercato. Ecco tutti i dettagli su questo affare: dopo Tonali, la società si prepara all’addio di un altro big.

Calciomercato Milan: nuovi aggiornamenti sull’addio di Maignan

Tentativo in extremis da parte del top club europeo che s’è inserito nell’affare e tenta di strappare al Milan Maignan nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Le parti sono a lavoro per trovare una quadra, molto presto potrebbe arrivare una prima offerta ufficiale da parte del club che potrebbe mettere sul piatto tanti soldi per convincere il Milan a cedere in questa sessione il portiere francese.

Punto di riferimento della squadra, davanti a certe proposte la società ha il dovere di prenderle in considerazioni. Così come successo con Tonali, anche Maignan potrebbe partire per una cifra record. Un’altra mega plusvalenze che favorirebbe il club e aprirebbe le porte all’innesto di nuovi calciatori.

La notizia relativa al possibile addio del francese è stata rilanciata dalla Bild. Secondo l’autorevole quotidiano tedesco, i dirigenti bavaresi hanno intenzione di portare al Bayern Monaco Maignan.

Maignan al Bayern Monaco: l’infortunio di Neuer spinge il francese verso la Germania

Dopo l’addio di Sommer, che ha firmato con l’Inter, il Bayern Monaco è al momento senza portiere visto che l’infortunio di Neuer s’è allungato di altri due mesi. Il tedesco si è rotto la gamba, ed è ai box dallo scorso dicembre. Il suo recupero è ancora lontano. Ecco perché il Bayern Monaco ha necessità di intervenire sul calciomercato per prendere un nuovo estremo difensore. Nella lista degli obiettivi c’è anche Mike Maignan del Milan. Il francese potrebbe partire davanti ad una proposta super: un’offerta che dovrebbe sfiorare i 100 milioni di euro.

Calciomercato Milan: annuncio dalla Germania, su Maignan il Bayern Monaco

Il giornalista tedesco della Bild Christian Falk, attraverso Twitter ha rilanciato l’interesse del Bayern Monaco per il portiere del Milan Maignan. Tra le idee della società oltre al francese c’è anche Diogo Costa del Porto.