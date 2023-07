Calciomercato: André Silva in Serie A, affare da 18 milioni

Nuova occasione in Serie A per André Silva che il nuovo obiettivo per l’attacco del club.

Grande occasione per l’attaccante portoghese che è pronto a cambiare maglia nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Dopo una breve esperienza in Italia, al Milan che lo prelevò dal Porto per 35 milioni di euro, la carriera di André Silva s’è sviluppata in Germania tra le fila dell’Eintracht Francoforte e del Lipsia, dove è attualmente sotto contratto. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, è stato proposto ad una società italiana.

Nuova avventura in Serie A per André Silva? Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare di calciomercato con la società italiana pronta a chiudere per l’ingaggio dell’attaccante portoghese, di proprietà del Lipsia, che già in passato è stato protagonista in Italia con il Milan.

André Silva in Serie A, lo stanno prendendo per 18 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Lipsia è pronto a cedere André Silva per 18 milioni di euro. I tedeschi hanno aperto all’addio dell’attaccante portoghese, che nei suoi due anni con la maglia della RedBull ha messo a segno 26 reti in 96 partite. Il 27enne può essere il profilo ideale per la società, che si appresta a disputare la prossima Champions League.

C’è Maurizio Sarri sulle tracce dell’attaccante, il tecnico è pronto ad accogliere alla Lazio André Silva. Il portoghese è il nome nuovo per il reparto offensivo del club biancoceleste che è alla ricerca di un vice Immobile.

Una vera e propria occasione di mercato per la Lazio che è pronta a chiudere l’affare per acquistare André Silva dal Lipsia. Il calciatore ha tutte le qualità per fare bene in Italia, ed è considerato l’alter ego perfetto di Ciro Immobile. Sotto la gestione di Sarri, André Silva può migliorare ancora di più.

Calciomercato Lazio: svelato il prezzo di André Silva

André Silva è un nuovo obiettivo di mercato della Lazio. Il contratto del calciatore portoghese è in scadenza a giugno 2026, il Lipsia ha già aperto alla possibile cessione del portoghese che non è considerato incedibile. La sua valutazione si aggira tra i 15 ed i 18 milioni di euro. Una cifra abbordabile per la Lazio che, la prossima stagione, giocherà la Champions League ed ha bisogno di una rosa lunga e competitiva.

Calciomercato Lazio: André Silva nome nuovo per l’attacco

L’agente del calciatore, Jorge Mendes, ha avuto dei colloqui per portare alla Lazio André Silva in questa sessione di calciomercato. Per il momento il club biancoceleste non ha ancora sciolto le riserve ma ha appreso della volontà del giocatore di trasferirsi in Italia. Maurizio Sarri ha già dato l’ok all’eventuale trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Tutto dipenderà anche da Claudio Lotito che è alle prese anche con altre situazioni delicate, come la cessione di Milinkovic e l’acquisto di Domenico Berardi.