Straripante in costume: Cecilia Rodriguez lascia senza parole

Cecilia Rodriguez, primo piano in costume che non può passare inosservato: la showgirl si abbronza e mette in mostra le solite curve da urlo

Abbiamo ormai imparato piuttosto bene che il fascino e la sensualità di Cecilia Rodriguez sono speciali e in grado di rubare la scena. E la prorompente showgirl e modella ci da’ sempre ulteriori conferme, dimostrando di essere ormai una delle bellezze al top in tutto il mondo dello showbusiness, per non parlare dei social.

La sorella di Belen ormai da diverso tempo cammina con le proprie gambe ed è uscita definitivamente dal suo cono d’ombra. Presenza sempre più applaudita per classe ed eleganza con pochi eguali, al punto da essere diventata uno dei volti di riferimento della moda internazionale, richiestissima come testimonial di svariati brand di grande prestigio.

Nelle ultime apparizioni di qualche settimana fa al Festival di Cannes, Cecilia è stata probabilmente la star per eccellenza. Rapendo il cuore di tutti con le sue pose sul red carpet, per non parlare delle immagini condivise sul web a beneficio degli ammiratori e che ce l’hanno mostrata probabilmente al suo massimo splendore. Gli applausi del vasto pubblico di Instagram (quasi 4 milioni e 800 mila followers) sono ormai inevitabili in ogni situazione. E anche la stagione estiva, di certo, recherà il marchio inconfondibile della ‘Chechu’, come abbiamo già avuto modo di appurare.

Cecilia Rodriguez, con un cocktail tra le mani sa essere bollente: lato A in risalto

Estate significa relax, sole, mare e naturalmente Cecilia intende godersi ogni momento il più possibile. Eccola in spiaggia con una posa piuttosto esilarante e un rinfrescante cocktail tra le mani, ma con dettagli che non possono di sicuro passare inosservati.

La vertiginosa scollatura viene contenuta a fatica dal bikini, con spalline che cadono in maniera sapiente e provocante. Il lato A di Cecilia accende i sensi come non mai e riceve, manco a dirlo, like e commenti entusiasti a ripetizione. Un capolavoro seducente che non lascia scampo e contribuisce ad alzare le temperature.

I fan della splendida sudamericana sono come sempre in delirio e non fanno mai mancare il loro sostegno a una delle loro principali beniamine. Applausi a scena aperta, per uno scatto che sembra solamente preannunciare visioni se possibile ancora più ammalianti: basta mettersi comodi e aspettare, i fan saranno sicuramente ricompensati a dovere.