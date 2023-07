Ancelotti via dal Real, è ufficiale: il prossimo allenatore sarà italiano

Darà continuità al progetto Ancelotti, il Real Madrid, ora che è ufficiale il suo addio dai Blancos.

Una scelta ben precisa e legata al 2024, quando il tecnico di Reggiolo diventerà il nuovo storico allenatore del Brasile, in qualità di Commissario Tecnico. Il primo straniero della storia per la panchina dei verdeoro, per chiudere un cerchio di una carriera a dir poco clamorosa dell’allenatore che ha cambiato per sempre il calcio nel mondo, con i titoli macinati da tecnico ad alti livelli.

Il Brasile sogna di tornare a vincere trofei importanti e partirà dalla Copa America, per poi giocarsi le sue chance al prossimo Mondiale. Questa mattina l’ufficialità sul suo approdo al Brasile nel 2024, ma anche il club delle Merengues dovrà prendere altre decisioni, di conseguenza. E il prossimo allenatore del Real Madrid sarebbe di nuovo un italiano.

Ancelotti nuovo CT del Brasile: l’annuncio sul futuro del Real Madrid

C’è l’annuncio, divenuto ufficiale questa mattina, in merito alla nomina da Commissario Tecnico per Carlo Ancelotti al Brasile.

La federazione Carioca ha scelto il tecnico italiano, dando una svolta importante alla propria storia perché sarà il primo allenatore di sempre, straniero, a sedersi sulla panchina della gloriosa Nazionale brasiliana. Una scelta, quella di Ancelotti, che è valida dal 2024. Al momento, dunque, della scadenza di contratto con il Real Madrid.

Pertanto, il club delle Merengues, dal 2024 in poi dovrà andare verso una nuova soluzione per la panchina. E occhio perché, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, la scelta sarà ancora una volta in arrivo dal panorama italiano dei tecnici: il nuovo allenatore del Real Madrid sarà italiano e, nella lista, ci sono Spalletti e Allegri.

Ancelotti, addio al Real Madrid: nel 2024 c’è l’idea Spalletti

C’è l’idea Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Real Madrid, per il 2024. Secondo quanto riferiscono da Fichajes.net, adesso il Real Madrid dovrà andare verso il casting degli allenatori per il proprio futuro. Ed è da escludere l’ipotesi del ritorno di Zidane che, se ripartirà, lo farà quest’anno e non aspettando di nuovo il Real Madrid, dal quale vuole separarsi definitivamente, non andando verso un ritorno.

Luciano Spalletti stuzzica Florentino Perez, dopo il bellissimo calcio che ha espresso a Napoli, segnando per sempre la storia del club partenopeo, per uno Scudetto vinto con merito dopo trentatré anni dall’ultima volta. E inoltre, con l’anno sabbatico, tutto andrà a coincidere con la possibilità di vedere, nel 2024, Luciano Spalletti sulla panchina del Real Madrid.

Ultime Real Madrid, Spalletti è il piano A: poi c’è Allegri

Il piano A lega il nome di Luciano Spalletti al Real Madrid, come prima idea dei Blancos per il dopo Ancelotti. Ma bisogna fare attenzione anche alla suggestione Allegri che, dopo l’annata che vivrà in bianconero – presumibilmente l’ultima -, potrebbe far ritorno tra le idee del Real. A Madrid ci fu un tentativo per lui, prima ancora del ritorno alla Juventus.