Il Principe compra il club italiano: c’è anche l’annuncio

Il calcio italiano sta vivendo un momento di rivoluzione totale: la cessione del club ora è necessaria per tornare subito grandi.

La stagione appena conclusa ha portato tantissimi problemi a tante società che sono state penalizzate sotto ogni punto di vista, sia sportivo che econmico, e ora rischiano anche ulteriori problemi di natura fiscale. Non sono neppure da escludere problemi ancora più gravi con la FIGC e il fallimento societario.

Il futuro non è roseo per molte società e per le rispettive proprietà che, ora, stanno cercando nuovi compratori per completare la cessione. E sarà importante anche avviare sin da subito progetti di ristrutturazione economico-sportiva.

Cessione del club o fallimento: interviene il Principe

Il calcio italiano sta attraversando un periodo estremamente complesso dal punto di vista economico. Per tante società è arrivato il momento di passare il testimone a nuovi compratori e avviare nuovi progetti importanti. Nella stagione appena conclusa ci sono stati molti problemi che hanno portato la FIGC ad usare il pugno duro con chi non è riuscito a rispettare le regole.

Le penalizzazioni in classifica e le sanzioni economiche per mancati pagamenti sono stati all’ordine del giorno e ora è il momento della rivoluzione.

Tra i candidati all’acquisto del club c’è anche il Principe Emanuele Filiberto che sta decidendo se avallare le richieste per la cessione della società.

Cessione Siena: l’annuncio del Principe Filiberto

Il Siena va verso la cessione per evitare il fallimento. Il club toscano ha vissuto un’annata estremamente complessa in Serie C, terminata con punti di penalizzazione e successivamente anche con l’esclulsione dai campionai professionistici.

Il Principe Emanuele Filiberto è il primo candidato all’acquisto del Siena. Il club bianconero ha il futuro ancora incerto e l’intervento del nuovo acquirente sarà fondamentale per avviare un nuovo progetto di crescita. Ai microfoni de La Nazione è lo stesso Principe a parlare del futuro del club.

“Stiamo studiando la situazione: ammetto che l’nteresse sia reale ma bisogna capire se e come si potrà trasformare in realtà. Seguo da tempo gli sviluppi della situazione e in più la Toscana è spettacolare. Sono piacevolmente incuriosito dall’idea di risollevare società sportive in difficoltà. Vedremo come il Siena può integrarsi nel nostro progetto. In Campania puntiamo anche sulla valorizzazione del territorio mentre a Siena non ce ne sarà bisogno perché è una realtà spettacolare”.

Siena escluso anche dalla Serie D: è deciso

Venerdì pomeriggio la Covisoc disporrà l’esclusione del Siena da tutti i campionati professionistici. Non ci sono possibilità che la domanda di iscrizione alla Serie C presentata da Montanari lo scorso 20 giugno venga accolta dagli organi competenti. Mancano alcune parti essenziali, in primis la fideiussione bancaria da 350mila euro.

Anche l’iscrizione in Serie D del Siena è in dubbio. L’unico modo per salvare il club toscano da un futuro poco glorioso sarebbe pagare le quote Inps, Irpef, Iva, Ires e Irap. Processo lungo e complesso che potrebbe portare la storica società al completo fallimento.