Andrea Delogu solo in intimo: serve l’auto censura

La conduttrice e speaker radiofonica mai così sexy: lo scatto in intimo lascia a bocca aperta i fan di Andrea Delogu

È ormai da diversi anni una delle donne più amate e desiderate d’Italia: ed il mondo dello spettacolo non ha esitato a consacrare Andrea Delogu come uno dei personaggi più iconici degli ultimi tempi.

Un successo in crescendo contornato da una bellezza mozzafiato. Questo e molto di più, è la bellissima conduttrice. Andrea Delogu è nata il 23 maggio 1982 a Cesena, in Emilia Romagna, e ha iniziato la sua carriera come speaker radiofonica. Numerose le stazioni che le hanno dato sin da subito spazio, scovando uno dei talenti più apprezzati degli ultimi anni.

Simpatia, autoironia ed un’abilità davanti al microfono davvero difficile da ritrovare altrove: il suo successo è frutto di lavoro e talento. Dall’attualità alla musica, una delle sue grandi passioni, i programmi condotti dalla Delogu hanno sempre spaziato tra diversi interessanti temi. È un’affermata conduttrice: nel suo curriculum ‘TRL’ su ‘MTV Italia’ e ‘Parliamone sabato’ andato in onda su Rai 3.

Scrittrice e conduttrice: Andrea Delogu protagonista assoluta

Esattamente un anno fa il grande successo del ‘Tim Summer Hits’ che la bolognese ha condotto al fianco dell’ex ballerino di ‘Amici’ Stefano De Martino. A differenza del collega, la Delogu è stata protagonista anche nella recente edizione della manifestazione musicale: al suo fianco, però, c’era il cantante Nek.

Ma Andrea Delogu è pure un’affermata scrittrice, autrice di diversi libri che le hanno regalato grande fama. Tra i suoi più venduti ‘Blackout’ e ‘Sottosopra’. A febbraio 2023 è stata scelta da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, come conduttrice del ‘Prima Festival’.

In televisione o sul web, la bella Andrea ha sempre mostrato una forma fisica invidiabile ed una sensualità che ha pochi pari nel mondo ello spettacolo. Simpatica, ironica ed estremamente attraente, è molto presente sui social dove informa i fan di quasi ogni piccolo cambiamento nella sua vita.

La Delogu è esagerata: intimo incontenibile

Che si tratti di lavoro o semplice svago, le sue foto hanno sempre un successo enorme. Su Instagram conta ben 645mila fan, una base solidissima ed in continua crescita. Ed è proprio sul celebre social network che ultimamente la Delogu ha sfoggiato uno scatto davvero incredibile.

La conduttrice si è mostrata in una foto in intimo dove, sul letto del Grand Hotel Rimini, ammicca sensuale all’obiettivo della fotocamera. L’estate già caldissima grazie alla Delogu è già diventata rovente. Un fisico statuario, forme esplosive in un’instantanea pregna di sensualità ed eros. Senza mai sfociare, però, nella volgarità: la speaker si autocensura con un cuoricino viola che copre parte del generosissimo dècolletè.

47300 i commenti che la sexy Andrea Delogu ha attratto a sè in pochissime ore, con una delle foto che rimarrà a lungo tra le più amate dai suoi migliaia di ammiratori. Tutti a bocca aperta per le curve che hanno letteralmente fatto girare la testa, grazie ad una bellezza decisamente fuori dal comune.