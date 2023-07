Juventus: dopo Weah arriva un altro figlio d’arte

Non finisce qui il mercato dell’oggi e del domani e, dopo aver ufficializzato Cristiano Giuntoli, ecco un nuovo nome per la Juventus.

Il calciomercato dei bianconeri prende quota e un altro figlio d’arte della Serie A degli anni 2000 è pronto alla grande esperienza alla Juventus. Il mercato dei bianconeri infatti continua, adesso che Giuntoli è al comando.

Dopo aver già ufficializzato l’arrivo di Milik – col riscatto – e quello di Weah, la Juventus punta ad un nuovo innesto per il suo organico.

Calciomercato Juventus, un altro figlio d’arte: il colpo di Giuntoli

A lavoro Cristiano Giuntoli, per il gran colpo di calciomercato in chiave futura. Un figlio d’arte alla Juventus, dopo quanto si era già visto con Weah, figlio dello storico centravanti della Serie A e del Milan.

“Ciao a tutti, belli e brutti”, così si era presentato l’esterno della Juventus, ma potrebbe appunto non essere l’unico figlio d’arte a finire alla Juventus. C’è un classe 2001 che con la Francia ha brillato e che potrebbe vestire la maglia della Juventus, seguendo il fratello già approdato in Serie A, che sarà rivale nel derby d’Italia.

Perché si tratta di Kheprhen Thuram, centrocampista del Nizza che piace moltissimo alla Juventus. È il fratello minore di Marcus Thuram, attaccante appena preso dall’Inter.

Mercato Juventus, colpo Thuram: è il nome scelto da Giuntoli

Come riferito dall’insider bianconero Enganche, il primo nome della lista sarebbe diventato quello del giovane centrocampista del Nizza, Kheprhen Thuram. Il secondogenito di Lilian Thuram, ex Juventus, potrebbe seguire le orme del padre.

Ci sarebbero stati i primi contatti tra l’area dirigenziale della Juventus con il Nizza, per capirne le possibilità della trattativa. È un nome, quello del centrocampista, che piace a mezza Europa. Per arrivare a lui toccherà spazzare via la concorrenza, in particolar modo adesso che la Juventus vede sfumata definitivamente l’operazione Milinkovic-Savic.

Ultime Juventus, Thuram è il colpo: le cifre dell’operazione

Toccherà capire quanto si potrebbero ammorbidire quelle che sono le alte richieste economiche da parte del Nizza per l’operazione Thuram. La Juventus è consapevole che il suo prezzo si è notevolmente alzato, tant’è che il centrocampista francese lascerà il Nizza e la Ligue 1 solo di fronte ad un’importante trattativa.

La base della trattativa è legata ai 40 milioni del suo cartellino, valutazione che ne fa il Nizza. La Juventus vorrebbe calare i costi a circa 30 milioni di euro, stessa cifra che avrebbe sborsato per Milinkovic-Savic, che se ne sta andando in Arabia Saudita.