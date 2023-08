Annalisa, trasparenze pericolose: così si vede tutto

La bellissima cantautrice torna a splendere sui social: l’ultimo scatto mostra trasparenze che fanno impazzire i fan

Il mondo dello spettacolo ha da anni mostrato una marea di ‘Vip’ che, in breve tempo, sono finiti nel dimenticatoio. Chi continua a rimanere sulla cresta dell’onda, incrementando esponenzialmente il suo meritatissimo successo, è la splendida Annalisa Scarrone.

Nata a Carcare, in provincia di Savona, il 5 agosto 1985, ‘Nali’ – suo nomignolo nonchè titolo del primissimo album – è da tanto tempo tra le cantautrici più amate, apprezzate e seguite in Italia. Annalisa ottenne un grande successo in seguito alla partecipazione all’edizione 2010 di ‘Amici di Maria De Filippi’. Il talent show condotto dalla regina di Canale 5 l’ha praticamente subito consacrata come uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni: Annalisa chiuse al secondo posto, alle spalle dell’amico Sergio Sylvestre.

Sul web è tra le donne più ricercate e invidiate, ha ormai spopolato sui social arrivando a collezionare ben 1,9 milioni di followers su Instagram. Ed il motivo è presto detto: proprio sul noto social network Annalisa è solita pubblicare foto davvero sexy che la ritraggono in tutta la sua bellezza. La sua fan base, oltre che estesa, è altamente solida e affezionata alla 38enne ligure che – lavorativamente parlando – ha ottenuto diversi riconoscimenti. Un ‘Mtv Music Awards’ ed un ‘Wind Music Awards’ oltre 13 dischi di platino e oro.

Il suo tour ha già avuto inizio, con diversi sold out già raggiunti in praticamente ogni tappa annunciata. E la più attesa rimane certamente quella di Milano, al ‘Forum di Assago’, il prossimo 4 novembre.

Annalisa lascia a bocca aperta: scatto rovente

Tra i suoi grandi successi ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour’, divenuto recentemente disco di platino. Il suo ultimo pezzo intitolato ‘Disco Paradise’, scritto e interpretato a sei mani con J-Ax (e gli Articolo 31) e Fedez, è già diventato il tormentone dell’estate 2023: lo scorso 26 giugno ha anche partecipato al concerto in Piazza Duomo ‘Love-Mi’, organizzato proprio dal marito di Chiara Ferragni.

Il 29 giugno, in una cerimonia celebrata in gran segreto e venuta a galla solo una manciata di ore dopo, ha sposato il manager Francesco Muglia, originario di Padova. L’estate è arrivata da un pezzo e anche grazie ad Annalisa, le temperature per milioni di followers è diventata ancora più elevata. Foto esagerate, sexy, a dir poco bollenti. E l’ultimissima ha davvero lasciato a bocca aperta i fan, con uno scatto a dir poco sensuale.

Un corpo da urlo, un fisico le cui curve rimangono al centro dell’attenzione come un magnete sexy da morire. Una serie di fiamme postate in didascalia, indizio delle trasparenze mostrate nello scatto in un vedo-non vedo davvero da urlo. Mai così bella: Annalisa, ancora una volta, ha fatto centro.