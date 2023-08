Calciomercato Juventus, addio Chiesa: ora è deciso, l’annuncio

Uno dei tanti nodi che la Juventus ha il dovere di sciogliere prima dell’inizio del campionato è sicuramente quello legato al futuro di Federico Chiesa in questo calciomercato.

L’ex Fiorentina è reduce da delle ultime complicate stagioni che lo hanno decisamente fatto retrocedere nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Questo ha reso il figlio d’arte tutt’altro che incedibile per la Juventus, che proprio in questa sessione di calciomercato starebbe provando a monetizzare dall’uscita di Federico Chiesa per potere racimolare un tesoretto da reinvestire in altri reparti.

Nel corso di questo primo mese di sessione si è parlato tanto di quello che sarebbe potuto accadere al 7 bianconero, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha definito -a sorpresa ed una volta e per tutte- il futuro di Chiesa in questo calciomercato, stupendo anche una parte dei tifosi.

Calciomercato Juventus, quale futuro per Chiesa? Le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa in questo calciomercato, che contro ogni pronostico è stato indicato dalla dirigenza della Juventus come uno dei possibili sacrificabili di quest’estate di trasferimenti.

Le ultime complicate stagioni hanno ostacolo il processo di crescita dell’ex Fiorentina, che non godendo più della stessa fiducia dei primi anni in bianconero ha attirato su di sé l’attenzione di alcuni dei migliori club all’estero. Per cederlo, però, la Juventus non ha alcuna intenzione di fare sconti, ed è per questo che siano ad oggi non si era registrata alcuna novità importante in merito al futuro di Chiesa. Proprio nelle ultime ore, però, è arrivato un annuncio che serve un assist e ci permette, anche se in maniera molto superficiale, di mettere ordine alle faccende relative a ciò che ne sarà dell’esterno azzurro.

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, infatti, Federico Bernardeschi oltre a spendere parole d’elogio nei confronti di Federico Chiesa, è risultato essere molto enigmatico in merito al futuro del suo ex compagno alla Juventus e della Nazionale italiana. L’attuale giocatore dei Toronto ha infatti detto: “Se consiglio a Fede di andare via da Torino? Lui è un giocatore importante e saprà ciò che deve fare”.

Juventus, Chiesa può rimanere: Bernardeschi lo “sponsorizza”

Al momento il futuro di Federico Chiesa è ancora in bilico, anche perché la Juventus deve prendere ancora una decisione definitiva su cosa ne sarà dell’esterno della Nazionale italiana.

Al 5 di agosto, però, l’impressione è che salvo colpi di scena l’ex Fiorentina possa rimanere in bianconero almeno fino alla prossima stagione, scenario che Federico Bernardeschi non scarterebbe del tutto.

Ai microfoni della rosea, infatti, l’ex Juventus ha in pratica sponsorizzato la permanenza di Federico Chiesa in bianconero dicendo che: “Se rimarrà alla Juve sono sicuro che farà bene, anche perché è guarito ed è molto forte”.

Juventus, sirene estere per Chiesa: ecco chi lo vuole

Nelle scorse settimane l’entourage di Chiesa pare abbia offerto il giocatore al Napoli, ma semmai il ragazzo dovesse lasciare la Juventus in questo calciomercato lo farà solo per l’esterno. Aston Villa, Bayern Monaco e Liverpool sono infatti le destinazioni più plausibili per Chiesa, nonché al momento le uniche che potrebbero soddisfare le richieste di 70 milioni di euro che la Vecchia Signora fa per l’ex Fiorentina.