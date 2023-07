Calciomercato Milan: ecco il centrocampista, arriva dal Bayern Monaco

Grandi manovre in casa Milan per il sostituto di Sandro Tonali. Dopo Loftus Cheek, la dirigenza ha messo nel mirino un altro centrocampista.

Arrivano aggiornamenti sul calciomercato Milan e la mossa a sorpresa della società che ha sondato il terreno per un altro centrocampista. Dopo aver concluso l’operazione Loftus Cheek, i rossoneri hanno messo nel mirino un altro mediano. Si tratta del giocatore del Bayern Monaco. Vecchio pallino anche della Juventus, nel corso dell’ultima stagione in Bundesliga ha giocato 24 partite. Ecco tutti i dettagli relativi al possibile approdo in Serie A: c’è il Milan sulle sue tracce.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista da affiancare a Loftus Cheek. I rossoneri oltre a Tonali, cercano una valida alternativa a Bennacer che starà fuori per un bel po’ di tempo a causa di un grave infortunio. Ecco perché nella lista di Moncada oltre a Reijnders dell’AZ e Musah del Valencia, c’è anche il giocatore di proprietà del Bayern Monaco. Un nome a sorpresa che potrebbe spingere il club a fare più di un tentativo visto che il ragazzo è pronto a lasciare la Germania in questo calciomercato estivo 2023.

Calciomercato Milan: colpo dal Bayern Monaco, i dettagli

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nelle ultime ore al Milan è stato proposto Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Ex Ajax, vecchio pallino anche della Juventus, il calciatore lo scorso anno è passato a parametro zero al Bayern Monaco con cui ha firmato un contratto lunghissimo fino al 2027.

Nella sua prima stagione al Bayern Monaco ha disputato 24 partite in Bundesliga, secondo le ultime notizie di mercato il Milan ha fatto un sondaggio per acquistare dal Bayern Monaco Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese è uno dei pezzi pregiati della rosa dei bavaresi, ecco perché non sarà facile strapparlo ai tedeschi che già hanno rifiutato le proposte da parte di Liverpool e Newcastle.

Svelata la valutazione di Ryan Gravenberch che è un nuovo obiettivo di mercato del Milan.

Calciomercato Milan, quanto costa Gravenberch

Centrocampista duttile, può giocare sia in una mediana a due che a tre, Ryan Gravenberch è un nuovo nome per il del mercato del Milan. L’olandese classe 2002 è il profilo perfetto per i rossoneri che cercano un giocatore dalle sue caratteristiche. Il Bayern Monaco fino a questo momento non ha ceduto alle richieste di altre società ma potrebbe prendere in considerazione una proposta superiore ai 35 milioni di euro.

Gravenberch al Milan: le ultime notizie

La cessione di Sandro Tonali ha portato nuovi fondi al Milan che sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Il club rossonero potrebbe spingersi ed accontentare le richieste del Bayern Monaco che chiede almeno 35 milioni di euro per cedere Gravenberch. Tutto dipenderà anche dalle altre operazioni di mercato e come andranno a finire le trattative per Musah e Reijnders.