Ansia Frattesi: ecco cosa sta succedendo

Davide Frattesi sembra al centro di numerose vicende di calciomercato. L’ultimo annuncio della società potrebbe però metterlo in difficoltà.

Rischia di essere il vero e proprio ‘crack’ del calciomercato estivo in Italia. Davide Frattesi è forse il calciatore della Serie A più richiesto e chiacchierato del momento. Il giovane centrocampista del Sassuolo infatti è sulla bocca di tutti, visto che tutte le big del campionato lo seguono.

La prestazione con la maglia della Nazionale durante Spagna-Italia di Nations League ha confermato tutte le ottime indicazioni nei suoi confronti. Frattesi è un centrocampista completo, di grande energia e qualità tecnica, abile negli inserimenti e nei ripiegamenti. In breve: un rinforzo utile per chiunque.

Il Sassuolo sa bene che questa estate sarà quella dell’addio a Frattesi, che gioca in neroverde da due campionati, dopo alcuni prestiti in giro per l’Italia a fare esperienza. Il calciatore cresciuto nella Roma ha già deciso di rimanere in Serie A e di rifiutare le proposte estere: nel suo piano di crescita vuole fare ancora uno step ‘casalingo’ prima di pensare all’Europa.

Inter in pole per Frattesi, ma senza una cessione è inacquistabile

La squadra che più di tutte si è mossa per arrivare a Frattesi è sicuramente l’Inter. La formazione guidata da Simone Inzaghi vuole fortemente il classe ’99. Tanto che Beppe Marotta in tempi recenti ha dialogato e trovato una base d’accordo con Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, per il trasferimento del calciatore.

Tutto ben apparecchiato, ma l’Inter prima di investire su Frattesi, il cui valore di mercato è di 35 milioni di euro, dovrà fare una cessione eccellente. La situazione finanziaria dell’Inter è molto delicata e per questo motivo la famiglia Zhang non permetterà investimenti importanti senza prima una partenza costosa ed onerosa.

Il rischio è che, se dovessero titubare troppo, i nerazzurri perderebbero il treno e la priorità su Frattesi. Anche perché le altre big, ovvero Juventus, Milan e Roma, sono tutte sulle tracce del centrocampista, che non ha ancora espresso una vera e propria preferenza riguardo il suo approdo futuro.

L‘Inter deve muoversi in uscita per non far saltare il banco. La squadra di Inzaghi vorrebbe trovare acquirenti per elementi come Dumfries o Gosens, considerati calciatori di buon valore ma non così prioritari negli schemi interisti. Ma non è escluso che senza uscite di sostanza, l’Inter sia costretta a valutare anche offerte per alcuni intoccabili, come Brozovic, Barella o Bastoni.