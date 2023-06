Wanda Nara, il progetto segreto: la rivelazione spiazza

La nuova vita di Wanda Nara lontana da Mauro Icardi riserva molte sorprese ma l’ultima è davvero clamorosa: lo sta pensando

Quali sorprese riserverà la nuova vita di Wanda Nara? In realtà da lei possiamo aspettarci di tutto, compreso il fatto che annunci di essere tornata con Mauro Icardi. In fondo ce lo hanno fatto credere per mesi, almeno fino all’ultima clamorosa rivelazione.

Intervistata di recente dal programma di costume ‘Intrusos’, lei ha confermato di essersi nuovamente separata e forse questa è una certezza. Molto incerto invece è quello che succederà a Icardi nei prossimi mesi.

Perché sarà anche vero che sono separati, ma intanto Wanda resta pur sempre la sua procuratrice e dovrà cercargli un’altra sistemazione nonostante la stagione brillantissima in Turchia. Così prendono corpo due ipotesi: una è il ritorno in Serie A anche se le piste verso la Roma e il Napoli per ora sono fredde.

Oppure il ritorno in Argentina dove lei adesso sta spopolando alla guida di Masterchef. Solo che c’è un problema, perché sembra abbia preso fin troppo sul serio il suo ruolo di conduttrice.

Come ha spiegato Ángel de Brito, conduttore del programma di costume Los Angeles de la Manana, la produzione di MasterChef Argentina avrebbe chiesto a Wanda di darsi una regolata.

La sua vicinanza con uno dei concorrenti, Juan Francisco Moro, sta facendo molto chiacchierare e parte del pubblico ha visto da parte sua un chiaro approccio. Solo un modo per alzare ulteriormente gli ascolti? Quando c’è lei di mezzo tutto è possibile.

Wanda Nara, il progetto segreto: sta per prendere una decisione incredibile

In realtà però lo scenario è molto più ampio e sullo sfondo spunta un’ipotesi clamorosa. Perché Wanda sembrava aver trovato il suo habitat ideale nel mondo della moda e della bellezza, con al sua profumeria e la linea di trattamenti che porta il suo nome.

Solo che ha scoperto il piacere della televisione e del suo pubblico. Il successo di MasterChef potrebbe essere solo l’anteprima di una nuova carriera, non necessariamente in Argentina. Anzi, è più facile immaginarla in Europa, con uno sviluppo imprevisto.

Dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle lo scorso anno come Ballerina per una Notte, con un ingaggio mostruoso come ha svelato la stampa del suo Paese, un’idea è l’Italia. Milly Carlucci la vorrebbe di nuovo nel suo show, questa volta come concorrente.

In realtà però lei ha un altro progetto ed è legato al presente di Icardi. Perché la sua avventura in Turchia sembrava solo una parentesi, ma lì si è rilanciato a suon di gol portando il Galatasaray allo scudetto.

E lei, rispondendo su Instagram ai complimenti dei tifosi turchi ha svelato il suo sogno: “Recitare in una soap opera turca”. Solo una speranza oppure c’è un progetto sotto? Basterà aspettare qualche settimana per scoprirlo.