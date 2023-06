Scelta fatta per la panchina: accordo vicino col nuovo allenatore

Dopo tanti nomi sondati, diversi rifiuti e ripensamenti, il club ha alla fine deciso su quale allenatore puntare a partire dalla prossima stagione. La scelta, per l’appunto, non è stata semplice, ma alla fine la dirigenza ha deciso di puntare su un profilo che ha messo d’accordo praticamente tutti.

Scelta fatta in panchina: ecco chi sarà il prossimo allenatore

Nonostante tutte le notizie del caso, dunque, il club è pronto nei prossimi giorni a definire l'arrivo in panchina del nuovo allenatore, come confermato anche dal fatto che proprio questo, nelle ultime ore, ha salutato quella che è stata la sua "casa" nelle ultime quattro stagioni. La voglia di compiere il tanto ambito salto di qualità in carriera ne ha fatto da padrona in queste trattative, anche perché per il tecnico questo trasferimento significa molto.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, dopo aver annunciato l’addio alla Fiorentina, sembra essere davvero questione di pochissimo tempo prima che Alberto Aquilani venga ufficializzato e presentato come nuovo allenatore del Pisa.

Aquilani nel corso di questi mesi, visti gli ottimi risultati ottenuti sulla panchina della Fiorentina Primavera, è stato accostato a tantissimi club di Serie B e C, ma a quanto pare il Pisa è sempre stato la sua prima scelta, e viceversa. Una volta formalizzato il suo approdo in panchina all’ombra della torre più famosa d’Italia, per l’allenatore italiano sarà la prima esperienza in una prima squadra.

A confermare -ufficiosamente- l’imminente approdo in panchina a Pisa di Aquilani è stato lo stesso allenatore, che nella giornata di oggi ha ufficializzato il suo addio alla Fiorentina Primavera. Quello dell’ex Viola è stato solo il primo, di diversi ma comunque già definiti, passi per dare il via a questa nuova collaborazione.