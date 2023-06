Svolta Berardi, futuro deciso: Dionisi esce allo scoperto

Dopo più di 10 anni in maglia Sassuolo, Domenico Berardi è pronto a compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera durante questo calciomercato. Il capitano dei neroverdi ha infatti diversi estimatori in giro per la Serie A, come confermato anche nelle ultime settimane.

Fra un’indiscrezione ed un’altra, però, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha deciso si mettere una volta e per tutte ordine alle voci riguardanti il futuro di Domenico Berardi, limitandosi non solo a questo ma svelando anche quella che sarà, e potrebbe essere, la prossima squadra dell’attaccante della Nazionale.

Difronte a dichiarazioni del genere è inevitabilmente scoppiato l’entusiasmo fra i tifosi della squadra, che ovviamente sperano che le parole di Dionisi rappresentino la -prossima- realtà.

Calciomercato Berardi: Dionisi esce allo scoperto

Il nome di Domenico Berardi è sicuramente uno dei più discussi in questo calciomercato. L’attaccante e capitano del Sassuolo a più riprese ha confermato la sua volontà di cambiare area dopo tanti anni e giocare finalmente in Champions League, desiderio, o meglio ancora sogno, che potrebbe avverarsi in estate visto l’interesse di alcune big di Serie A.

Ciò però non implica il fatto che questo trasferimento sia certo, anche perché il Sassuolo è bottega cara ed al momento nessuna squadra ha convito Carnevali ed i club neroverde con le offerte presentate per Berardi. Come un fulmine a ciel sereno, però, a parlare ed annunciare, ufficiosamente, il futuro dell’attaccante della Nazionale di Roberto Mancini è stato direttamente il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi, che ha voluto mettere ordine alla questione anche per allontanare dal suo ambiente più negatività possibile visto l’imminente ritiro pre stagionale.

Stando dunque a quanto dichiarato a TMW, Dionisi spera che, nonostante la volontà del ragazzo sia chiara, Berardi possa comunque restare a Sassuolo, anche perché il tecnico neroverde senza filtri lo ha definito “il più importante della squadra”.

Dionisi vuole che Berardi resti, ma difronte ad un’offerta importante il Sassuolo è pronto a cedere

Alessio Dionisi ha svelato ai microfoni di TMW la sua speranza di poter allenare anche l’anno prossimo Domenico Berardi, nonostante sia consapevole questo scenario al momento è difficile, vista anche la volontà del giocatore e la posizione presa dal Sassuolo in merito a questo argomento.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante Berardi sia una bandiera di questa squadra, di questa società, difronte ad un’offerta importante, da almeno 20 milioni di euro, il Sassuolo è pronto a cedere, anche per accontentare la volontà del ragazzo.

Fra Berardi ed il Sassuolo si intromette la Fiorentina?

Domenico Berardi è richiestissimo in Serie A. Nelle ultime settimane di calciomercato si è parlato con insistenza della Lazio per il capitano del Sassuolo, ma a quanto pare anche la Fiorentina è pronta a fare un tentativo per l’italiano.

A confermarlo indirettamente è stato lo stesso Dionisi, al quale è stato domandato proprio se Barone, ds dei Viola, gli avesse chiesto Berardi, dando dunque “continuità” a queste indiscrezioni.