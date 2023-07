Arnautovic via dal Bologna ma ancora in Italia, beffa per la Roma

Uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo in Italia è quello di Marko Arnautovic. In relazione al mercato ma non solo. Da tempo si sta muovendo la Roma sulle sue tracce, con l’obiettivo di assicurarsi una punta affidabile. Beffa per i giallorossi, però, dal momento che è vicino ad un altro club.

Iniziata con il botto, come si suol dire, la stagione di Marko Arnautovic non è stata esaltante. Nonostante i dieci gol, infatti, nella seconda parte di stagione, tra infortuni ed un rapporto complicato con il tecnico Thiago Motta, lo spazio si è ridotto tantissimo. Ha comunque raggiunto la doppia cifra ed il suo nome è sui taccuini dei principali club italiani, dal momento che è nota ai più la sua intenzione di dire addio al Bologna in questa sessione di mercata. Beffa per la Roma adesso, che da tempo era sulle sue tracce ma che non ha mai affondato il colpo.

Dal Bologna al top club di Serie A

La situazione in casa Roma, per quel che concerne il centravanti, è nota ai più: i giallorossi hanno bisogno di un profilo a costo zero per sostituire l’infortunato Abraham ed Arnautovic rispondeva a pieno a questo identikit. Non è stato, però, affondato il colpo ed ora si avvicina una pretendente pericolosa.

Stando a quanto raccontato dal Corriere di Bologna, l’agente confida nell’ipotesi Juventus dal momento che, come è noto, i bianconeri sono in difficoltà economiche. Per questo motivo Dusan Vlahovic, complice anche un rapporto mai decollato con Allegri, è sul mercato. Con i soldi ricavati dalla sua cessione e prendendo Arnautovic ad un costo decisamente contenuto, la Juve avrebbe poi un bel gruzzoletto per puntellare la rosa che ha bisogno di diversi innesti. La pista può prendere piede nel giro di poco tempo, in attesa ovviamente dell’addio da parte del serbo.

Arnautovic alla Juventus, trattativa a sorpresa

Allo stato attuale delle cose è il suo procuratore che sta muovendo le tessere per far sì che possano incastrarsi. Per lui nella stagione che si è appena conclusa sono arrivati 10 gol in 21 partite in Serie A. Nonostante gli infortuni, come si può facilmente capire, ha mantenuto una media di quasi un gol ogni due partite. E chissà che il suo futuro non possa essere a tinte bianconere.