Tragedia per l’ex Juventus: in terapia intensiva per emorragia cerebrale

Una delle leggende del calcio mondiale e della Juventus è finito in terapia intensiva, come fanno sapere in quest’ultima ora.

Tragedia nel mondo del calcio, con l’ex calciatore che si trovava in vacanza con la sua famiglia, quando ha subìto il malore a causa di un grave problema di salute.

La notizia sta facendo adesso il giro del mondo, riportata da una fonte via Twitter. La speranza è che ogni cosa possa risolversi per il meglio perché queste, sono ore di apprensione attorno al problema di salute vissuto dalla leggenda ex Juventus.

Tragedia nel calcio: l’ex Juventus è in terapia intensiva

I tifosi sperano di ricevere aggiornamenti diversi da quella che è la notizia che presto ha fatto il giro del mondo. Un malore mentre era in vacanza, con la fonte che ha svelato quelle che sarebbero le condizioni nelle quali riversa ora l’ex bianconero.

È precisamente Mike Verweij, via Twitter, a svelare quella che è la tragica notizia che ha colpito duramente il mondo del calcio.

L’ex Juventus, portiere leggendario olandese, ha subìto un’emorragia cerebrale e si trova ora in terapia intensiva. La notizia è sull’ex Juventus, Edwin Van der Sar, col mondo del calcio che si stringe attorno al momento durissimo che sta vivendo la sua famiglia.

Van der Sar in terapia intensiva: il tragico malore per l’ex Juventus

Era precisamente a Spalato, dove si stava godendo le vacanze con la sua famiglia, quando è stato ricoverato urgentemente in codice rosso.

Un’emorragia cerebrale per Edwin Van der Sar che adesso si trova ricoverato in terapia intensiva, con i messaggi di solidarietà, forza e speranza che sono presto arrivati dall’intero mondo del calcio. Sono ore durissime per la famiglia dell’ex bianconero che, in Italia, ebbe un’esperienza importantissima con la Juventus pur non vincendo la Champions che è riuscito ad ottenere indossando i guantoni di Ajax e Manchester United.

Van der Sar in terapia intensiva: gli aggiornamenti sulla sua salute

Per il momento non arrivano ulteriori aggiornamenti dalla clinica dove è ricoverato l’ex portiere della Juventus e leggendario estremo difensore olandese. Edwin Van der Sar è stato ricoverato e in questo momento è in terapia intensiva, con il mondo del calcio che tiene il fiato sospeso per le sue condizioni di salute. Molto presto arriveranno aggiornamenti in tal senso, direttamente dalle fonti dirette del dirigente dell’Ajax.