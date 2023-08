Asse Juventus – Atalanta: Allegri regala un gioiello a Gasperini

L’Atalanta si sta muovendo con per Iling Junior. La società orobica ha chiesto alla Juventus informazioni per una cessione in prestito ma pare che i bianconeri vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo.

Non solo Atalanta: tutti pazzi di Iling-Junior

L’Atalanta si è mossa nelle ultime ore per Iling Junior e la soluzione sarebbe anche gradita dal ragazzo, visto che giocherebbe anche in Europa. Allegri e Gasperini hanno un modo simile di intendere il calcio e l’esterno inglese si troverebbe a suo agio nel modus operandi del tecnico della Dea.

Ma l’Atalanta non è l’unica squadra sulle tracce di Samuel Iling-Junior. In Inghilterra c’è il Nottingham Forest in prima linea, ma anche il Bologna e la Salernitana in Serie A hanno chiesto informazioni.