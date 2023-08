Niente Milan, sfuma definitivamente l’obiettivo: la destinazione

Nonostante l’ottima vittoria a Bologna nella prima di Serie A, non arrivano buone notizie per il Milan sul fronte calciomercato. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, starebbe definitivamente sfumando uno dei principali obiettivi dell’estate rossonera.

Nel corso di queste settimane il Diavolo è stato in costante contatto con gli agenti ed il club del giocatore per provare a far sbarcare a Milano uno dei talenti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale, ma a questo punto potremmo dire che il Milan non ha fatto tutto il necessario per riuscirsi.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, oggi potrebbe essere addirittura il giorno decisivo per il raggiungimento di un accordo di massima fra le parti, che lascerebbe di conseguenza definitivamente a mani vuote il Diavolo in questo calciomercato.

Beffa Milan, sta sfumando: accordo ad un passo

Importanti ma allo stesso tempo negative novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che starebbe vedendo proprio in queste ore sfumare definitivamente uno dei suoi principali obiettivi di quest’estate.

Operare in quel ruolo non era una priorità del Diavolo, ma chiudere per un talento del genere avrebbe potuto giovare in generale al progetto tecnico rossonero. L’impressione è che però il giocatore, almeno a partire da questo calciomercato, non vestirà la maglia del Milan, anche perché i suoi agenti sarebbero al lavoro proprio in queste ore per raggiungere se non addirittura definite l’accordo con un altro top club europeo, che con un blitz avrebbe superato in un niente la concorrenza del club meneghino per il giocatore. Questo potrebbe essere dunque il giorno decisivo per la chiusura dell’affare, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe potrebbe slittare di qualche giorno, ma che alla fine si farà comunque per il dispiacere di Pioli e Furlani.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da A Bola, noto quotidiano portoghese, il futuro di Ivan Fresneda non sarà al Milan bensì allo Sporting Lisbona. Il club capitolino spinge per il talento spagnolo e questo, come già detto, potrebbe essere il giorno decisivo per la definizione di tutti gli accordi.

Fresneda va allo Sporting, Milan beffato: oggi giorno decisivo

Oggi potrebbe essere il giorno della chiusura delle operazioni fra lo Sporting Lisbona ed il Real Valladolid per Ivan Fresneda. Il terzino spagnolo, accostato con insistenza al Milan nel corso di questo calciomercato, avrebbe già accordato tutto col club lusitano che, a quanto pare, non deve fare altro che definire gli ultimi dettagli con quello spagnolo prima di accogliere a Lisbona uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale.

Al momento non si conosco ancora le cifre ufficiali di quest’operazione, ma negli scorsi giorni sempre A Bola ha svelato che l’accordo fra lo Sporting ed il Valladolid per Fresneda potrebbe essere raggiunto intorno ai 16 milioni di euro.

Niente Fresneda: il Milan si “consola” con un altro acquisto

Sfumato Fresneda, il Milan si consola comunque con un altro acquisto in questo calciomercato, il nono della sua incredibile sessione. Stiamo parlando del difensore argentino Marco Pellegrino, che proprio in queste ore starebbe svolgendo le visite mediche col club rossonero. Il classe 2003 arriva dal Platense per 3 milioni di euro più due di bonus.