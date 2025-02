Atalanta, Gasp è nei guai: salteranno la Champions e non solo

Alla vigilia di una sfida importante come quella contro il Bruges, Gasperini si trova costretto a stravolgere la propria formazione.

Oltre alle svariate ed importanti assenze in attacco, l’allenatore dell’Atalanta dovrà fare a meno anche di altri due titolari per la trasferta belga. Una notizia che non ci voleva assolutamente, soprattutto se si considera il valore che la formazione bergamasca ha dato a questa sfida. Vincere, e farlo bene, significherebbe fare un passo concreto in direzione ottavi di finale di Champions League, turno che fra le altre cose permetterebbe all’Atalanta di incassare una cifra stimata attorno ai 10 milioni di euro.

Guai in casa Atalanta: fuori altri due titolari

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Zingonia in vista della trasferta di Champions League dell’Atalanta in programma domani a Bruges, in Belgio. Stando a queste, infatti, oltre a Lookman ed ai vari lungo degenti, Gian Piero Gasperini ha perso per questo turno europeo altri due titolari.

Nella giornata di ieri entrambi i calciatori non hanno preso parte all’allenamento, chiaro segnale che qualcosa effettivamente non andasse. Nel pomeriggio è poi arrivato un report medico che ha confermato le condizioni non ottimali dei bergamaschi, che comunque verranno rivalutati nel corso della mattinata per capire quantomeno se sarà possibile portarli in panchina. Anche il solo fatto di averli in panchina tranquilla e non poco Gian Piero Gasperini, che ad oggi si ritrova con una rosa letteralmente decimata dagli infortuni, e quindi portarsi comunque dietro questi due giocatori è fondamentale per evitare di avere la coperta cortissima.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, questa mattina l’Atalanta valuterà se portarsi o meno dietro in Belgio Carnesecchi e Ruggeri, due dei titolari inamovibili della formazione bergamasca ma che in questo momento non sarebbero al top della condizione per via di un attacco febbrile.

Emergenza Atalanta: la coperta è cortissima

L’Atalanta rischia di volare in Belgio quest’oggi con gli uomini contati. Ed è per questo che Gian Piero Gasperini spera che quantomeno Carnesecchi e Ruggeri possano volare con la squadra, anche solo per sedersi in panchina.

I due, però, verranno valutati solo nella mattinata di oggi, nel corso della rifinitura prima della partenza per Bruges. Lo stato di emergenza in casa Atalanta è talmente grave al punto che con ogni probabilità al centro dell’attacco della Dea domani ci sarà il solo Charles De Ketelaere, l’ex della partita tra l’altro, con Retegui che osserverà un turno di riposo dopo il poker rifilato al Verona.