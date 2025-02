Pogba sta firmando: l’hanno convinto con un maxi stipendio

A sorpresa arriva il ritorno in campo di Paul Pogba che si è liberato dalla Juventus nei mesi scorsi dopo il caso doping che l’ha tenuto fermo per oltre un anno.

Il campione francese però si è tenuto in forma e ha deciso di provare a tornare per giocare ancora diversi anni senza dover mettere da parte in maniera così triste la sua carriera. Perché il ritorno alla Juve per Pogba è stato un vero disastro tra infortuni e il caso che ha portato alla squalifica doping. Ora però Paul ha tanta voglia di dimostrare di essere capace di fare ancora cosa ad altissimi livelli e per questo sembra aver accettato un’offerta.

Da diversi mesi si parla di quello che sarà il futuro di Paul Pogba accostato continuamente a tante squadre. In Arabia Saudita, in MLS e anche stesso in Europa con il Marsiglia di De Zerbi che più di tutti si sarebbe fatto avanti per l’ormai ex centrocampista della Juventus. Uno dei giocatori più talentuosi degli ultimi anni del mondo del calcio è pronto a rimettersi a disposizione di una squadra e iniziare la sua nuova avventura.

Calciomercato Juventus: convincono Pogba a firmare subito

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano quello che può essere il futuro proprio di Paul Pogba in un’altra squadra dopo l’esperienza deludente e sfortunata alla Juventus che sembrava potesse rilanciare definitivamente la sua carriera.

Alla fine però è stato opposto il risultato e per questo che ora diverse società stanno trattando da mesi l’occasione Pogba che potrebbe aver preso una decisione definitiva. Perché tra tutte le squadre interessate ora sembra che ci sia proprio lo Charlotte FC in MLS disposto ad ingaggiarlo con un maxi stipendio.

L’obiettivo del club americano fondato nel 2019 è quello di costruire una squadra per vincere il titolo MLS da subito e dopo aver preso Wilfried Zaha adesso c’è la volontà di chiudere un altro super colpo anche mediatico come quello di Paul Pogba.

Le prossime ore saranno decisive perché da un momento all’altro potrebbe arrivare anche il contatto definitivo che può portare alla chiusura dell’accordo tra Pogba e lo Charlotte FC per lavorare insieme i prossimi anni.