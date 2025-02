Champions, brutte notizie: due titolari infortunati, out per i Playoff

Confermata una pessima notizia per l’allenatore del club italiano di Serie A perché c’è un doppio infortunio che non permetterà di schierare i titolari nella gara decisiva per i Playoff Champions.

Dopo la fase a classifica della nuova edizione di Champions League si proseguirà con l’eliminazione diretta dove c’è un turno Playoff in Champions da giocare e dove si sono qualificate Atalanta, Milan e Juventus, mentre l’Inter ha guadagnato già l’accesso diretto agli Ottavi e il Bologna è uscita dalla competizione.

Occhio ora a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano la situazione difficile che dovrà affrontare ora una delle squadre italiane di Serie A che farà a meno di due giocatori molto importanti che si sono infortunati.

Occhio quindi a quelle che saranno le scelte dell’allenatore che sicuramente non potrà contare su alcuni giocatori che sono stati decisivi fino a questo punto della stagione. Perché c’è la conferma riguardo l’infortunio in Serie A di più di un giocatore che non saranno a disposizione per le prossime partite partendo proprio dai Playoff Champions.

Infortunio prima dei Playoff Champions: non giocheranno

Una batosta che non ci voleva, ma alla fine è arrivata la conferma del doppio infortunio per il club italiano che ora dovrà fare a meno di giocatori di un certo spessore che non potranno scendere in campo nel prossimo turno di Playoff Champions League che diventa decisiva per andare avanti per gli Ottavi.

Non c’è una situazione facile da gestire ora per Gian Piero Gasperini che ha perso nella rifinitura dell’Atalanta in vista della prossima partita di Champions League anche Matteo Ruggeri per infortunio. Il giovane calciatore esterno di centrocampo non è stato presente all’ultimo allenato per un attacco influenzale e sembra difficile il suo recupero.

Per la partita Club Brugge-Atalanta possono essere assenti quindi Ruggieri e Carnesecchi infortunato che ancora non ha recuperato per la lesione all’adduttore e ora c’è attesa per capire se miglioreranno nei prossimi giorni le condizioni dei due giocatori.