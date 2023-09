Infortunio Scamacca: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Ultimissime notizie su Gianluca Scamacca: ecco i dettagli riguardo il suo infortunio con l’Atalanta. Svelati i tempi di recupero.

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’attaccante dell’Atalanta, colpo estivo dell’ultima sessione di calciomercato. Il giocatore, tornato in Italia dopo la sua esperienza in Inghilterra al West Ham, fu strappato all’Inter. L’avventura di Scamacca a Bergamo, con la maglia nerazzurra, era partita bene con due gol all’esordio contro il Monza. Poi lo stop. L’infortunio ha messo spalle al muro il giocatore: ecco l’esito degli esami, quante partite dovrà saltare Scamacca con l’Atalanta.

Questa mattina l’attaccante s’è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno chiarito l’entità del problema muscolare riportato nel corso dell’ultima partita di campionato persa contro la Fiorentina dall’Atalanta. Ecco quanto tempo dovrà stare fuori Scamacca: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Atalanta: infortunio Scamacca, l’esito degli esami

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per l’Atalanta non arrivano buone notizie riguardo l’infortunio di Gianluca Scamacca. Il calciatore, dopo un buon esordio che aveva fatto sperare per la sua stagione con i nerazzurri, s’è fatto male. Uno stop che lo costringe a stare ai box per tanto tempo.

Chi è il sostituto di Scamacca all’Atalanta? Gasperini, che deve fare a meno anche di Touré, ha a disposizione soltanto Muriel che è l’unica alternativa reale all’attaccante ex West Ham. Il colombiano, dunque, durante questo periodo d’assenza di Scamacca con l’Atalanta, dovrebbe avere maggiori chance di partire titolare così come Miranchuk che potrebbe agire da seconda punta.

Il calciatore ha riportato una lesione di primo grado alla coscia sinistra: questo l’esito dell’esame a cui s’è sottoposto l’attaccante Scamacca che starà fermo ai box per almeno trenta giorni. Una notizia non di poco conto per Gasperini che alla viglia dell’esordio in Europa League ha detto al sua riguardo l’infortunio di Scamacca.

Atalanta: quando torna Scamacca?

Un mese di stop per Gianluca Scamacca che dovrà riprendersi al meglio prima di tornare in campo con l’Atalanta. Ecco il pensiero dell’allenatore Gasperini che ha ammesso tutta la sua amarezza: “Sono davvero dispiaciuto per quanto successo, devo dire che su di lui puntavo molto. Comunque abbiamo una rosa profonda, troveremo delle alternative e valide soluzioni”.

Infortunio Scamacca Atalanta: tegola durissima per Gasperini

Il colpo da novanta del calciomercato estivo dell’Atalanta s’è fatto subito male. Un problema serio, considerando anche lo stop di Touré che tornerà fra qualche mese. Ecco perché Gasperini, in conferenza stampa, ha mostrato tutta la sua delusione per questa notizia relativa all’infortunio di Scamacca che starà fermo ai box per un mese. Il suo buon impatto nel campionato italiano, con due gol all’avvio di stagione, aveva fatto sperare l’allenatore che negli ultimi giorni di mercato ha lasciato partire anche Duvan Zapata. Adesso questo contrattempo che rischia di cambiare i piani del club.