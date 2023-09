DAZN, offerta bomba per riattivare l’account: 100 euro di sconto subito

Gli utenti interessati a riattivare l’account su DAZN possono sfruttare questa offerta: la piattaforma garantisce un risparmio di 100 euro.

Il campionato di Serie A è tornato ad appassionare i tantissimi tifosi italiani che non si perdono nemmeno una gara della propria squadra del cuore. Dopo la sosta per le Nazionali gli appassionati di calcio sono pronti a tuffarsi nuovamente nella magia della Serie A, con club come Milan, Inter, Juventus, Napoli, Lazio e Roma pronti a darsi battaglia per il titolo.

La buona notizia di queste ultime ore è che sarà possibile seguire la propria squadra con un’offerta davvero molto interessante. DAZN, la nota piattaforma di streaming che consente di guardare tutte le gare della massima serie (e non solo), mette infatti a disposizione il piano mensile DAZN Standard a un prezzo davvero speciale.

Per i primi dieci mesi gli abbonati andranno a pagare 30,99 euro al mese, con la possibilità di disdire l’abbonamento con 30 giorni di preavviso e di risparmiare così la bellezza di 100 euro all’anno. Tuttavia, per poter godere dell’offerta di DAZN sul piano annuale è meglio non perdere tempo, dato che l’iniziativa della piattaforma sarà valida solo fino al 18 settembre: per attivarla basta recarsi sulla pagina di riferimento sul sito di DAZN.

DAZN, offerta irrinunciabile: il risparmio è di 100 euro, ecco come fare

Non è tutto, perché la piattaforma di streaming mette a disposizione anche un’altra offerta che sta già stuzzicando molto gli utenti. Gli interessati, infatti, possono attivare anche l’offerta DAZN Plus, sempre usufruendo di 100 euro di sconto. Con DAZN Plus è possibile guardare contemporaneamente due eventi differenti su due dispositivi collegati a reti diverse.

Il piano DAZN Plus, che può essere sottoscritto al prezzo speciale di 45,99 euro al mese invece di 55,99 per i primi 10 mesi, consente anche la possibilità di registrare fino a 7 dispositivi. Per poter usufruire di questa promozione di DAZN è necessario seguire attentamente alcuni passaggi. L’offerta è disponibile per coloro che sono intenzionati a riattivare l’account.

Recandosi sulla pagina dedicata sul sito di DAZN si sceglie l’opzione RIATTIVA DAZN STANDARD, cliccando poi su ATTIVA L’OFFERTA. Arrivati a questo punto si clicca su ACCEDI e si inseriscono sia l’email dell’account che la password DAZN associata all’account stesso. Infine, per poter usufruire di questa interessante promozione di DAZN è necessario inserire una carta di credito, una carta di debito o PayPal.