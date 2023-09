Atalanta Juve: problema per Vlahovic, la scelta di Allegri

Ultimissime notizie su quelle che sono le condizioni di Dusan Vlahovic che è a rischio per la prossima partita. Il giocatore ha accusato un problema e ora per Atalanta Juventus ci sono delle novità.

Il club bianconero dovrà provare a tenere alta l’aspettativa dei tifosi e della società perché avendo solo il campionato da giocare non c’è possibilità di sbagliare per la Juve che avrà la settimana tipo ogni volta a differenza delle altre concorrenti.

Dopo due anni deludenti a maggior ragione Allegri e la squadra devono lottare per lo scudetto contro le altre rivali e per farlo bisognerà avere una striscia di risultati più continui rispetto gli ultimi anni.

Juventus: le condizioni di Vlahovic

Sono arrivati degli aggiornamenti che riguardano le condizioni di Dusan Vlahovic che potrebbe rischiare seriamente di restare ancora un’altra volta fermo. Il giocatore potrebbe seriamente non fare parte della prossima partita del club bianconero contro la squadra bergamasca. Perché il giocatore che è stato in panchina nell’ultima partita per giocare soltanto 10 minuti ora potrebbe anche seriamente non giocare.

Infatti, la prossima partita che si giocherà tra Atalanta Juventus sarà una sfida molto importante per la classifica di Serie A e Allegri spera di avere a totale a disposizione Dusan Vlahovic che ha accusato un mal di schiena in questi ultimi giorni e non ha preso parte all’allenamento. Da capire come si evolveranno certe situazioni nelle prossime ore.

Atalanta Juventus: la scelta di Allegri su Vlahovic

Settima giornata importantissima per le squadre di Serie A con Atalanta Juventus che può essere già importante per la classifica. Il tecnico bianconero non ha intenzione di cambiare la formazione e vuole inserire i migliori giocatori. Può farlo senza puntare su Vlahovic che sarà out.

Ci sono situazioni importanti per la Juventus con le prossime scelte di Allegri che saranno decisive per il risultato della partita con l’Atalanta. Non ci sono buone notizie per Vlahovic che sembra non aver recuperato per la prossima partita.

Formazioni Atalanta Juventus: le scelte di Gasperini e Allegri

Queste le probabili formazioni Atalanta Juventus con le scelte di Gasperini e Allegri: