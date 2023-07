Atalanta, Musso non convince: tradimento in Serie A

Si pensava dovesse durare di più, la permanenza di Juan Musso a Bergamo, l’Atalanta invece lo scarica e lui resta in Serie A.

Probabilmente avrebbe scelto un’altra destinazione, Juan Agustín Musso, 29 anni compiuti da poco e oggi di proprietà dell’Atalanta. Tre buone stagioni in forza all’Udinese e diverse squadre a notarlo e volere il calciatore argentino in rosa, poi la spuntò l’Atalanta che però oggi vorrebbe scaricarlo.

Visto che molto difficilmente accetterà di rimanere per fare da secondo, l’estremo difensore sudamericano con ogni probabilità lascerà Bergamo per cercare una nuova sfida. Cosa che un anno fa non avremmo detto, visto che alla sua prima stagione al ‘Gewiss Stadium’, Musso aveva giocato quasi tutte le gare di campionato senza problemi.

33 gare da titolare in Serie A più 12 nelle coppe europee per Musso al primo anno, che poi ha giocato decisamente meno nel 2022/23. La stagione chiusasi da poche settimane, ha visto infatti l’argentino impegnato 24 volte in campionato e 2 in Coppa Italia, poi il portiere titolare della squadra nerazzurra è diventato Marco Sportiello che oggi è ormai ufficialmente portiere del Milan.

Musso resta in A: l’Atalanta potrebbe cederlo

Un titolare a scadenza pur di non far giocare lui: quello che è successo negli ultimi mesi di questa stagione dimostra che le preferenze di Gian Piero Gasperini non vedono in nessun modo Musso al centro del progetto. Quasi certamente, il portiere titolare dei nerazzurri per la prossima stagione sarà Marco Carnesecchi, appena rientrato dal prestito con la Cremonese e che oltre ad avere quasi 23 anni, si è anche messo alle spalle il primo anno di esperienza in massima serie.

Le ultime voci di mercato, intanto, vedono l’ex portiere dell’Udinese al centro di un’idea di mercato interessante che riguarda proprio un’altra squadra italiana. Musso potrebbe lasciare l’Atalanta per una diretta concorrente, altrettanto ambiziosa e che punta, come i nerazzurri, a trovare un piazzamento nell’Europa che conta. Il portiere di San Nicolás, infatti, sarebbe ideale per la Fiorentina, altra squadra che in porta ha più di qualche problema.

Del portiere bergamasco ha parlato a Sky Sport anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha lanciato quest’indiscrezione. La Viola tenterebbe di convincere l’Atalanta di lasciar partire l’argentino in prestito, per comprarlo magari poi definitivamente tra un anno. La concorrenza per i toscani sarebbe rappresentata dal Fenerbahçe.

La Fiorentina nella passata stagione si è affidata alle parate di Pietro Terracciano, da due stagioni portiere titolare al ‘Franchi’, ed a Salvatore Sirigu. Il campione d’Europa con l’Italia nel 2021, è arrivato a gennaio dal Napoli ma non ha per nulla convinto, tanto che alla fine è stato svincolato insieme con Venuti e Saponara.