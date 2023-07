Juventus, colpo a sorpresa dal Milan: arriva in uno scambio

La Juventus è allavoro in questo calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri che, a quanto pare, avrebbe messo gli occhi su uno dei titolari del Milan di Stefano Pioli. Stando alle ultime notizie, a conferma di quanto trapelato oggi, la Vecchia Signora avrebbe addirittura anche fatto un tentativo per il rossonero intavolando una trattativa col club di Via Aldo Rossi mettendo sul tavolo parecchia roba interessante.

Per convincere subito Moncada e Pioli a lasciar partire il giocatore, infatti, la Juventus avrebbe offerto in scambio un esubero della formazione di Allegri al Milan, che, però, quando messo nelle condizioni di lavorare ha sempre mostrato le sue qualità, che potrebbero fare al caso del gioco dei rossoneri.

La Juventus punta un titolare del Milan: ecco chi è

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, visto che dalle parti della Continassa nel corso di questa settimana si sono registrati importanti movimenti, come dimostrato anche dall’arrivo di Weah. L’americano non è però l’unico colpo al quale la Juventus ha lavorato, visto che i dirigenti bianconeri, guidati dietro le quinte da Cristiano Giuntoli, avrebbero messo le mani anche su altri prossimi rinforzi della rosa di Massimiliano Allegri.

Uno di questi è una sorpresa assoluta, visto che si tratta di uno dei giocatori più importanti della rivale storica della Juventus, il Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora avrebbe seriamente inserito nel suo mirino il rossonero, indicato per età e qualità tecniche il profilo ideale da andare ad inserire nel gruppo squadra di Allegri.

Stando dunque a quanto riportato da Libero, complice anche l’uscita di Cuadrado, ma non solo, la Juventus starebbe seriamente pensando di portare in bianconero Pierre Kalulu dal Milan in questo calciomercato, giocatore per il quale la Vecchia Signora avrebbe fatto già oggi un timido tentativo presentando un’offerta di scambio al club meneghino.

Juventus su Kalulu: offerto uno scambio al Milan

La Juventus, a sorpresa, avrebbe messo gli occhi su Pierre Kalulu del Milan. Il francese piace tanto ad Allegri al punto che la Vecchia Signora avrebbe in giornata presentato una timida offerta di scambio negli uffici di Via Aldo Rossi.

Questa prevedeva l’inserito del cartellino di Weston McKennie, giocatore che, però, è stato immediatamente bocciato da Pioli e dirigenza. Questo ha dunque portato il Milan a declinare l’offerta della Juventus e mettere tutti i puntini sulle “i” necessari a precisare che Pierre Kalulu, semmai dovesse partire, succederà solo per una cifra cash che si aggiri attorno -almeno- ai 40 milioni di euro.

Juve, c’è bisogno di dismettere McKennie: ecco chi lo vuole

La Juventus ha cercato di piazzare McKennie al Milan in cambio di Kalulu, fallendo miseramente, ma l’americano, comunque, gode di estimatori in giro per l’Europa. Chi nelle ultime ore ha palesato l’interesse nei confronti dell’ex Leeds è stato il Galatasaray che, però, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di sborsare i 18 milioni di euro richiesti dalla Juventus per McKennie.