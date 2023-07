Inter, c’è l’erede di Gosens: il nome che piace a Inzaghi

L’Inter sta lavorando per le cessioni. Marotta è impegnato con le vendite e sulla lista dei partenti c’è anche Gosens. I nerazzurri hanno già trovato il sostituto

Superata da un po’ la delusione per la sconfitta in finale di Champions League per l’Inter è tempo di lavorare per costruire la rosa del futuro. Marotta ha piazzato il colpo Thuram strappandolo al Milan. Il francese è atterrato qualche giorno fa a Milano e ha firmato il contratto per i prossimi 5 anni.

È l’ennesimo colpo a zero firmato dall’ex direttore della Juventus. Adesso dovrà lavorare sulle cessioni per cercare di sbloccare il mercato. Sul tavolo ci sono sempre quelle di Onana e Brozovic.

Il primo piace moltissimo al Manchester United che è disposto a offrire oltre 50 milioni, mentre il secondo potrebbe andare in Arabia. Oltre a loro c’è anche la situazione legata a Robin Gosens. L’ex Atalanta ha deluso le aspettative da quando è stato acquistato e nella passata stagione ha gioco poco anche a causa di alcuni problemi fisici. A Bergamo era totalmente un altro giocatore e sulla fascia sinistra ha trovato poco spazio.

Dimarco è il vero padrone di quella porzione di campo e il tedesco può salutare Milano e tornare in Germania, garantendo all’Inter qualche fondo utile per portare avanti il mercato. A partire proprio dal posto che lascerebbe vacante Gosens, ovvero – allo stato dei fatti – quello di alternativa a Dimarco.

Gosens pronto a salutare l’Inter: ecco il sostituto scelto dai nerazzurri

L’Inter vuole far partire Robin Gosens. L’esterno tedesco a bilancio il 30 giugno peserà circa 17 milioni di euro e i nerazzurri per registrare una plusvalenza chiedono una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Lo stipendio dell’ex Atalanta è di 3,2 milioni ed è questa la cifra che spaventa le pretendenti.

Su di lui c’è l’interesse di due squadre della Bundesliga: l’Union Berlino e il Wolfsburg. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com negli ultimi giorni si sono registrati degli interessamenti anche dalla Premier League col Bournemouth in prima fila. Marotta ha fissato il prezzo e spera di chiudere al più presto la cessione e intanto si lavora per il sostituto.

L’obiettivo numero è Carlos Augusto del Monza. Il brasiliano è stato tra i protagonisti della prima storica stagione in Serie A della squadra lombarda. La richiesta è alta (20 milioni) ma i buonissimi rapporti tra Marotta e Galliani potrebbero agevolare la trattativa.

Sul tavolo anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’affare per abbassare l’esborso cash per Carlos Augusto: il nome può essere quello di Stefano Sensi, la scorsa stagione in prestito proprio al Monza dall’Inter. Il centrocampista piace molto a Palladino e potrebbe rimanere.