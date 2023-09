Atalanta: rientro Scamacca, svelata la data

Ci sono aggiornamenti che riguardano i tempi di recupero di Gianluca Scamacca e il rientro in campo dopo l’infortunio accusato nelle ultime settimane.

Importanti notizie che riguardano il futuro dell’attaccante che potrebbe presto tornare in campo in base a quelli che saranno i tempi di recupero che erano stati ritenuti più lunghi del previsto.

Da un momento all’altro però sembra che qualcosa sia cambiato e per questo motivo ora ci sono delle nuove notizie che riguardano le condizioni del giocatore che aspetta il momento giusto per poter tornare all’opera.

Atalanta: infortunio Scamacca, le condizioni

Brutto infortunio muscolare subito da Scamacca nelle prime settimane di inizio stagione. Dopo una doppietta segnata con la maglia dell’Atalanta il calciatore è finito ko e ha perso un po’ di condizione e di giorni chiave per allenarsi con i propri compagni. Adesso bisognerà aspettare ancora un po’ prima di rivedere all’opera il giocatore. Da capire adesso quando potrà tornare di nuovo a disposizione di allenatore e squadra.

Sta recuperando in maniera lampo Scamacca e le condizioni del giocatore sono monitorate dallo staff medico una continuazione per provare a dare il meglio nelle prossime settimane. Il club ha investito tanto su di lui e vuole averlo a disposizione il prima possibile per provare a lottare per le prime posizioni di classifica con la sua nuova squadra.

Rientro Scamacca: Gasperini avvisa i tifosi dell’Atalanta

Gianluca Scamacca può tornare a disposizione dell’Atalanta già la prossima settimana. Sarebbe stato proprio l’allenatore dei bergamaschi in conferenza stampa pre Atalanta Juve a parlare di quello che sarà il recupero dell’attaccante italiano. Queste le parole di Gasperini sul rientro di Scamacca:

“Stiamo andando avanti abbastanza bene con il suo recupero. Forse giovedì, speriamo domenica”.

Atalanta: ballottaggio Musso-Carnesecchi, le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini oltre a parlare di quelli che saranno i tempi di recupero di Gianluca Scamacca ha detto la sua anche riguardo quella che può essere la situazione di continuo ballottaggio e alternanza tra Musso e Carnesecchi per la porta dell’Atalanta. Questo il pensiero dell’allenatore del club bergamasco:

“Come ho detto all’inizio c’è il rischio di scontentare tutti, ma sono due ragazzi intelligenti. L’obiettivo è recuperare Musso, quest’anno è partito molto bene, ma ovviamente si vuole dare spazio a Carnesecchi che è un giovane di grande prospettiva”.