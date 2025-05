Juve: niente Osimhen, Giuntoli chiude per un altro bomber

Il futuro attaccante dei bianconeri potrebbe essere diverso dal nigeriano. C’è un altro nome in cima ai desideri della Vecchia Signora. I dettagli

Prima il quarto posto e poi il calciomercato. Le priorità in casa Juventus sono ben definite, ma questo non ferma il lavoro di Giuntoli e del suo staff. La dirigenza ormai da tempo si sta muovendo con convinzione per andare ad individuare i giusti profili da dare al club per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dall’allenatore che ci sarà in panchina. Le decisioni definitive arriveranno dopo il Mondiale per Club anche se le idee sembrano essere molto chiare e presto ci saranno i primi sondaggi.

La volontà della Juventus è quella di andare a prendere un bomber nel prossimo calciomercato. Vlahovic e Kolo Muani non dovrebbero restare e questo costringerà ai bianconeri di muoversi per andare ad individuare un profilo giusto. Si è parlato tanto della possibilità di chiudere per Osimhen, ma ci sarebbe un altro giocatore in cima alla lista di Giuntoli.

Calciomercato Juventus: svolta in attacco, il nuovo attaccante

La Juventus ha le idee molto chiare su come andare a rinforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico. Osimhen è un nome che piace tanto a Giuntoli, ma non sarebbe il primo nella lista del direttore sportivo. Un altro bomber avrebbe prepotentemente scalato le gerarchie e a questo punto un tentativo non è da escludere.

Stando alle informazioni di calciomercato.it, la Juventus sarebbe seriamente intenzionata a fare un tentativo per Gyokeres. Il bomber svedese dello Sporting è forse quello più apprezzato e cercato sul calciomercato anche per un ingaggio non elevato. La Premier League resta in vantaggio in questa corsa, ma i bianconeri sono pronti a muoversi concretamente per provare ad anticipare la concorrenza e regalarlo al proprio tecnico. Un rinforzo che sembra confermare come la volontà sia quella di costruire una squadra forte e di livello.

Di certo il nome di Gyokeres sarebbe approvato con convinzione anche da Conte e per questo motivo la Juventus è pronta a fare un tentativo nel prossimo calciomercato per andare a rinforzare la rosa. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

