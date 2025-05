Serie A: Tudor via dalla Juventus, firma con una big per lo Scudetto

Con il suo futuro alla Juventus che sembra concludersi con l’ultima giornata di questo campionato, per Igor Tudor possono aprirsi le porte di un’altra big di Serie A. Che gli garantirebbe la possibilità anche di giocarsi lo Scudetto.

Quando siamo ormai giunti alla vigilia dell’ultimo atto di questa avvincente Serie A 2024/2025, la Juventus si trova ad avere il destino nelle proprie mani. Se vince nell’ultimo turno stagionale contro il Venezia, comunque alla ricerca di punti salvezza e che venderà cara la pelle, sarà quarto posto e Champions League. Significherebbe centrare, al termine di una stagione a dir poco difficile e piena di difficoltà, un traguardo fondamentale per la sostenibilità di tutto il progetto bianconero. In tal senso, sarebbe sicuramente una medaglia sul petto di Igor Tudor.

Da quando è arrivato il croato, infatti, i bianconeri hanno trovato quella continuità che è mancata per tutto il resto della stagione, mettendo in campo anche una maggiore cattiveria agonistica. Caratteristiche che hanno accompagnato il tecnico in tutta la sua carriera fin qui. In tal senso, per lui però le porte della Juventus sembra che si stiano per chiudere, dal momento che sembra aver puntato con decisione su Antonio Conte. Nonostante questo, attenzione al possibile colpo di scena per Igor Tudor, che può firmare con un altro club di Serie A.

Tudor in un’altra big di Serie A: svolta nel suo futuro

Ovviamente quanto di buono fatto fino a questo momento non può passare inosservato. La sua speranza, difficile che si concretizzi, è quella di restare alla Juventus, ma non è l’unica pista. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, Igor Tudor è finito anche nel mirino dell’Atalanta per la prossima stagione. Con o senza Gian Piero Gasperini in panchina, infatti, il progetto della Dea è quello di alzare ancora di più l’asticella e basandosi sul sogno tricolore vorrebbe convincere Gasp.

Si tratterebbe, per Igor Tudor, di una sfida sicuramente stimolante, ma per certi aspetti con la strada già parzialmente in discesa. Le idee di gioco del croato, infatti, sono molto vicine e per certi aspetti sono anche ispirate proprio dal lavoro svolto da Gian Piero Gasperini in questi anni. E sarebbe sicuramente meno duro e traumatico come passaggio anche per la stessa Atalanta, il cui progetto è estremamente ambizioso.

Si attendono sviluppi ed attenzione anche alla concorrenza di un altro allievo di Gasp, vale a dire Raffaele Palladino, che a sua volta non è per niente sicuro di una sua permanenza alla Fiorentina. SI attendono sviluppi, con la pista Tudor che per l’Atalanta può essere molto interessante.