Zaniolo resta in Serie A: firma con una big

Nonostante una stagione non molto fortunata tra Atalanta e Fiorentina, per il giocatore c’è la possibilità di continuare nel nostro campionato

Zaniolo e la Serie A: un matrimonio che potrebbe continuare anche in futuro. La stagione del classe 1999 non è stata sicuramente tra le più fortunate. Prima l’Atalanta e poi la Fiorentina non gli hanno permesso di ritrovare la continuità e, soprattutto, di ritornare ai livelli che tutti noi conoscevamo. Questo, però, non dovrebbe allontanarlo dal nostro campionato. Dalla Turchia confermano che un’altra big sembra essere pronta a fare un tentativo per l’ex Roma.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che la Fiorentina non lo riscatterà. Nelle prossime settimane Zaniolo ritornerà al Galatasaray per non rimanerci. Il calciomercato estivo potrebbe rivedere il suo ritorno in Serie A. Per ora è una semplice indiscrezione che dovrà essere verificata in un prossimo futuro. Ma la volontà del club è comunque quella di fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato: Zaniolo resta in Serie A, con chi firma

Le qualità di Zaniolo non sono assolutamente in discussione, ma bisognerà trovare una squadra in grado di dargli fiducia e rilanciarlo dopo anni non facili. Atalanta e Fiorentina non gli hanno permesso di farlo e il suo entourage è pronto a trovare una soluzione per provare a dare una svolta alla carriera. E le ultime notizie che arrivano dalla Turchia ipotizzano un suo ritorno nel nostro campionato in una big.

Secondo le informazioni di Medyataya, il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo per Zaniolo. Non è assolutamente un nome nuovo per il club rossonero. Già in passato era stato sondato il terreno per il classe 1999 senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora la situazione potrebbe essere diversa e magari un tentativo non è assolutamente da escludere nel prossimo calciomercato per capire la fattibilità dell’operazione.

Il Milan potrebbe essere la soluzione di calciomercato ideale per Zaniolo. Siamo in una fase in cui i ragionamenti sono in corso e non si hanno certezze. Ma si tratta di un profilo che piace davvero tanto al club rossonero e vedremo se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Il Milan pensa a Zaniolo per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. L’ultima parola spetterà alla nuova dirigenza e al tecnico, ma è un profilo che piace tanto ai rossoneri da tempo. E da parte del Galatasaray nessuna chiusura al trasferimento visto che il calciatore non rientra nei piani.

L’ipotesi è sempre quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ma il Milan potrebbe anche scommettere su un acquisto a titolo definitivo.